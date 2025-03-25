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Тотти назвал условие для отказа от поездки в Москву

Вчера, 23:35

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти собирается ехать в Россию, несмотря на критику в Европе.

Отказаться от визита он готов только при одном условии.

«Моя рабочая поездка в Москву в течение нескольких дней была источником бесконечных споров. Но я не политик и не дипломат, я человек спорта, который пропагандирует его ценности по всему миру.

Я делал это всегда: сначала как футболист, а теперь в новой роли. В течение многих лет я посещал все страны, куда меня приглашали поговорить о спорте, и я без проблем съездил бы в Киев с той же целью.

Тем не менее, если бы я получил обращение от компетентного органа с просьбой не участвовать в мероприятии в Москве, я бы, ни секунды не колеблясь, отказался бы от участия», – приводит слова Тотти ANSA.

  • Легендарного итальянца пригласили на премию РБ-2025.
  • Мероприятие запланировано на 8 апреля.
  • В Москве уже рекламируют приезд Тотти изображениями с надписью: «Император едет в третий Рим».

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Тотти Франческо
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