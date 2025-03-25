Тотти назвал условие для отказа от поездки в Москву

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти собирается ехать в Россию, несмотря на критику в Европе.

Отказаться от визита он готов только при одном условии.

«Моя рабочая поездка в Москву в течение нескольких дней была источником бесконечных споров. Но я не политик и не дипломат, я человек спорта, который пропагандирует его ценности по всему миру.

Я делал это всегда: сначала как футболист, а теперь в новой роли. В течение многих лет я посещал все страны, куда меня приглашали поговорить о спорте, и я без проблем съездил бы в Киев с той же целью.

Тем не менее, если бы я получил обращение от компетентного органа с просьбой не участвовать в мероприятии в Москве, я бы, ни секунды не колеблясь, отказался бы от участия», – приводит слова Тотти ANSA.