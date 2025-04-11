Экс-советник Федуна отреагировал на угрозы в адрес Тотти из-за поездки в Москву

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о проблемах Франческо Тотти.
- В начале этой недели экс-капитан «Ромы» прилетал в Москву.
- Он стал главной приглашенной звездой премии РБ-2025.
- Также Тотти дал интервью Георгию Черданцеву в эфире «Все на Матч!»
- После этого ему угрожали в соцсетях, а также публично критиковали в Италии.
«Мир полон лицемеров. В этом и причина. Лицемерие – раковая опухоль человечества», – сказал Камоцци.
Источник: «Спорт-Экспресс»