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  • Экс-советник Федуна отреагировал на угрозы в адрес Тотти из-за поездки в Москву

Экс-советник Федуна отреагировал на угрозы в адрес Тотти из-за поездки в Москву

Сегодня, 17:59
2

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о проблемах Франческо Тотти.

  • В начале этой недели экс-капитан «Ромы» прилетал в Москву.
  • Он стал главной приглашенной звездой премии РБ-2025.
  • Также Тотти дал интервью Георгию Черданцеву в эфире «Все на Матч!»
  • После этого ему угрожали в соцсетях, а также публично критиковали в Италии.

«Мир полон лицемеров. В этом и причина. Лицемерие – раковая опухоль человечества», – сказал Камоцци.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Тотти Франческо
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1744383585
Прям как Спартак, опухоль у говна.
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Интерес
1744385173
ОН кого имел ввиду,всё человечество,или Тотти?
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