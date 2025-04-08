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  • Канчельскис сказал, может ли Дзюба претендовать на звание императора Москвы

Канчельскис сказал, может ли Дзюба претендовать на звание императора Москвы

Сегодня, 12:58
7

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кого из игроков можно назвать императором Москвы. Вчера в столицу прилетел экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти, которого называют «императором Рима».

«Императорами Москвы были Стрельцов и Яшин. В данный момент нет такого футболиста, кто бы мог претендовать на это звание. Дзюба? Прекращайте. Да, он стал лучшим бомбардиром, но до императора ему далеко. Главным императором Москвы был все равно Лев Яшин», – сказал Канчельскис.

  • Лев Яшин выигрывал Олимпийские игры и Евро-1960, а также «Золотой мяч».
  • 36-летний форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в этом году стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига СССР Динамо Бр Акрон Дзюба Артем Тотти Франческо Яшин Лев Канчельскис Андрей
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Комментарии (7)
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The only one
1744107607
хренотень какая то...
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bashnat013
1744107776
Скорее твой дружок Мостовой будет проситься на эту должность
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Project Бабангида
1744108329
сразу возникает один щекотливый момент. если императора отливать в бронзе то какой скипетр ему вложить в руку?
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Spartak_forv@
1744109485
Сомневаюсь,что Яшина или Стрельцова называли «императорами Москвы» - с такими «званиями» обычно в дурке лежат вместе с марсианами и наполеонами
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fakeid
1744109554
ещё можно понять "пеле - король футбола". всё остальное - это уже в палате у мостового. императоры москвы, мля)
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FWSPM
1744110723
где зюба и где москва? он всю карьеру на болотах просидел вместо того что бы в европу уехать после удачного чм. В результате уехал в какой то колхоз турецкий и обделался там по полной программе.
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