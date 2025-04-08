Канчельскис сказал, может ли Дзюба претендовать на звание императора Москвы

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кого из игроков можно назвать императором Москвы. Вчера в столицу прилетел экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти, которого называют «императором Рима».

«Императорами Москвы были Стрельцов и Яшин. В данный момент нет такого футболиста, кто бы мог претендовать на это звание. Дзюба? Прекращайте. Да, он стал лучшим бомбардиром, но до императора ему далеко. Главным императором Москвы был все равно Лев Яшин», – сказал Канчельскис.