Черданцев раскрыл, о чем общался с Тотти на итальянском языке

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал диалог с Франческо Тотти.

Итальянец накануне прилетел в Москву.

Он станет главной приглашенной звездой премии РБ-2025.

Черданцев взял у Тотти интервью в эфире «Все на Матч!»

– Какой он в жизни? Какое впечатление произвел Франческо?

– Франческо оказался очень уставшим от внимания, мы с ним говорили об этом. Знание итальянского языка выручало, разговор гораздо лучше строить без переводчика.

Возможно, Тотти был готов к стандартному набору вопросов с подковыркой. Ему было неловко сидеть в нашей большой студии напротив незнакомого ему иностранного журналиста. Про футбол было говорить интересно.

Зритель получил классный эксклюзив про главный гол в его карьере, который он забил с пенальти в ворота Австралии на ЧМ‑2006. Это был очень важный гол, который открыл Италии дорогу к чемпионству.