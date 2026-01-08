Введите ваш ник на сайте
Игнашевич составил топ-5 самых сложных соперников в карьере

8 января, 19:19
4

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич выбрал самых сложных нападающих, которым он противостоял во время игровой карьеры.

«Во время карьеры я играл против многих топ-форвардов, но особенно запомнилась мне эта пятерка.

Златан Ибрагимович.

Мы часто встречались: трижды в матчах сборных и еще в Лиге чемпионов, когда я играл за ЦСКА, а он за «Интер». Это один из самых сложных нападающих. Помимо силы и ловкости в обращении с мячом, у него невероятные габариты: он высокий и широкоплечий. К нему крайне трудно подобраться. Верховые мячи он принимал на грудь, и я серьезно комплексовал в такие моменты.

Эмил Хески.

Здесь есть сходство с игрой против Ибрагимовича. Мне хватило одной игры на «Уэмбли» за сборную (мы тогда проиграли 0:3), чтобы почувствовать силу английских нападающих при игре на втором этаже. Я, кажется, не выиграл ни одной дуэли в воздухе у Хески. Он идеально подбирал тайминг момента прыжка и скидывал головой мяч точно на ход Оуэну. А как бежал Оуэн, все прекрасно помнят. В том матче он оформил дубль.

Криштиану Роналду.

Поразила не столько его игра в целом, сколько агрессия в штрафной площади. Я опекал Роналду на стандартах, и меня впечатлила его страсть и желание первым добраться до мяча. Он отлично чувствовал момент, когда нужно ускориться, и знал, в какую точку полетит мяч. Чтобы лишить его возможности выпрыгнуть и добраться до мяча, приходилось активно помогать себе руками. После таких эпизодов Роналду надменно на меня смотрел и предъявлял претензии судье. Но против меня пенальти не заработал.

Рауль.

Впервые я сыграл против него в 23-летнем возрасте на «Сантьяго Бернабеу», когда выступал за «Локомотив». В том матче мы сыграли 2:2, хотя пару минут вели 2:1. Это была хорошая школа. Рауль не быстрый и не высокий – здесь сложностей не было, но в одном эпизоде он развернул меня в центре поля так, что я запомнил этот маневр на всю оставшуюся жизнь. Это выглядело как на корриде. Получив передо мной мяч в недодачу, Рауль, внутренней стороной стопы прокинул мне между ног и был таков. Стадион взревел от восторга. А мне только оставалось бежать вслед за Раулем и надеяться на партнеров.

Франческо Тотти.

Он поразил своим высоким футбольным интеллектом и техникой. Мы четыре раза играли против «Ромы» и однажды со сборной Италии. Тотти приклеивался ко мне в позиции форварда и пытался найти короткий путь к воротам. Изучив мои сильные стороны, он уже нырял в глубину поля и оттуда дирижировал атаками своей команды. Он настолько разносторонний игрок, что в конечном итоге все равно будет главной ударной силой в атаке. Будь то игра в штрафной или атака из глубины поля», – написал Игнашевич в своем блоге на Спортсе’‘.

Еще по теме:
Реакция Игнашевича на предложение от «Динамо Мх» 3
Клуб РПЛ рассмотрит кандидатуру Игнашевича на пост главного тренера 1
Символическая сборная РПЛ всех времен 41
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Хески Эмил Ибрагимович Златан Тотти Франческо Бланко Рауль Гонсалес Игнашевич Сергей
Project Бабангида
1767890047
редкий случай когда реально было интересно читать. и иронизировать не хочется. снимаю шляпу Серёга
Ответить
aaaaahhhh
1767894728
не дурственная компания!
Ответить
Император Бомжей
1767898134
Сборную мира собрал)) Хотя ответы вполне логичные, супер звёзды мирового футбола
Ответить
