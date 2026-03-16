Экс-тренер «Сочи» Морено вспомнил атаку беспилотников: «В ста метрах от нас был столб огня»

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено в подкасте El Camino de Mario рассказал, что стал свидетелем атаки беспилотников на курортный город в ночь с 23 на 24 июля 2025 года.

Испанца уволили в начале сентября.

Морено возглавлял команду с декабря 2023 года.

Его статистика: 22 победы, 17 ничьих и 23 поражения в 62 матчах.

– Каково это – жить в нынешней России? Вы заметили что-нибудь необычное?

– Ну, мы ничего не замечали до прошлого лета. Моя семья приезжала в Россию дважды, и во второй раз это совпало с тем временем, когда в Сочи, рядом с отелем, где мы ночевали, упали беспилотники и убили двух человек.

Моя жена разбудила меня в два часа ночи. В ста метрах от нас был столб огня, поэтому мы, напуганные, спустились в бункер отеля, чтобы укрыться там.

Естественно, все указания были на русском языке. Кое-что я понимал, но не до конца осознавал все происходящее.