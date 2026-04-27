«Спартак» впервые в сезоне закончил тур в топ-4

Завершился 27-й тур РПЛ. «Спартак» закончил его на четвертом месте.
Это произошло впервые в сезоне – ранее спартаковцы не заканчивали тур в топ-4.
- В январе «Спартак» возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Он пришел из кипрского «Пафоса», который выводил в общий этап Лиги чемпионов. При Карседо москвичи поднялись с шестого места РПЛ на четвертое.
- В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 мая.
- «Спартак» продолжает борьбу за FONBET Кубок России. В финале Пути регионов красно-белые примут ЦСКА 6 мая на «Лукойл Арене». Болельщики уже покупают билеты.
Источник: «Бомбардир»