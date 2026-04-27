Боярский похвалил Соболева за его знаменитые нырки

Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о поведении нападающего команды Александра Соболева на поле.
– Как вам игра Александра Соболева?
– Несмотря на промахи, включая незабитый пенальти, он очень прибавил в последнее время. Александр – полезный и прогрессирующий футболист. Можно даже назвать его одним из лучших нападающих РПЛ на данный момент.
Чем больше у него промахов, тем больше будет и попаданий. Что касается поведения: эмоции в эпизодах с «Краснодаром» или нырок в матче с «Динамо» – это проявление характера. У каждого есть недостатки и право на выплеск эмоций. Он выражает это так.
- Игрока купили у «Спартака» за 10 миллионов евро. Трансферу предшествовали непростые переговоры.
- У Соболева один трофей в карьере – Кубок России со «Спартаком» в 2022 году.
- «Зенит» накануне победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
- Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
- Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.
Источник: «Спорт-Экспресс»