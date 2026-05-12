В расширенный состав сборной России попал игрок «Манчестер Юнайтед»

Определен расширенный состав сборной России на сбор в конце мая – начале июня.

В него включены 36 игроков.

Вратари. Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники. Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники. Артeм Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие. Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Александр Соболев («Зенит»).

28 мая Россия сыграет против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды манкунианцев. В этом сезоне он провел за них в общей сложности 15 встреч, забил 4 гола, сделал 2 ассиста. На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.