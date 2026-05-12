  • В расширенный состав сборной России попал игрок «Манчестер Юнайтед»

В расширенный состав сборной России попал игрок «Манчестер Юнайтед»

12 мая, 12:10
5

Определен расширенный состав сборной России на сбор в конце мая – начале июня.

В него включены 36 игроков.

Вратари. Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники. Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко («Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники. Артeм Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие. Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Александр Соболев («Зенит»).

28 мая Россия сыграет против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды манкунианцев. В этом сезоне он провел за них в общей сложности 15 встреч, забил 4 гола, сделал 2 ассиста. На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.

  • Нападающий «Зенита» Александр Соболев не играл за сборную России уже больше двух лет. В последний раз он выходил на поле в ее составе в ноябре 2023 года.
  • Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в последний раз играл за сборную России в ноябре 2024 года.
  • В состав не попал вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. 30 мая его команда встретится с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.
  • 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов еще не играл за сборную России. На его счету 14 матчей за первую команду красно-синих.

Источник: официальный сайт РФС
рылы
1778577606
ура, буркина-фасо! все в волгоград 5 числа! пс: зулус тарасофский тринидадский сыграет против нас 9го?
Ответить
Vitaga
1778577694
угу и надо бы еще 3-4 вратаря добавить)
Ответить
biber.ru
1778580040
Не факт, что он согласится.
Ответить
СильныйМозг
1778583700
Это расширенный список кондидатов в Зенит?
Ответить
нейтральныйкакникто
1778642543
Если Ибрагимов умный парень , то история с Хайкиным, которому запретили играть за сб.Норвегии,должна насторожить. Тем более ,он уже выступал за юношеские сб. Англии! Зачем ему сб.России- что бы играть в никому не нужных товарняках???
Ответить
