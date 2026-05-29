Канчельскис вынес вердикт сборной России

Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Египта и России.

Россияне на выезде проиграли со счетом 0:1.

Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.

Команда Валерия Карпина провела худший матч за 5 лет.

«Грустно, но как вы хотели? Мотивации нет. Играть товарищеские матчи тяжело, поэтому и грустно. С каждым годом будет всe грустнее и грустнее. Но такова ситуация и жизнь.

Надо находить мотивацию и вытаскивать еe изнутри. В матче с Египтом была хорошая и интересная игра. Соперник хорошо выступал.

Мне показалось, что многие футболисты не рвались ехать в сборную России. Потому что отпуск короткий, многие хотели отдохнуть. Не будем называть имeн, но по некоторым это было видно в матче с Египтом.

Проиграли по делу. Но жизнь продолжается. В оставшихся двух встречах надо посмотреть больше на тех футболистов, которых хотим просмотреть в составе сборной», – сказал Канчельскис.