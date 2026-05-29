Аршавин сказал, что его удивило перед матчем с Нидерландами на Евро-2008

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о четвертьфинале Евро-2008 между сборными России и Нидерландов.

«Перед матчем с Нидерландами я особо мысли свои не помню. Помню, что нервничали перед игрой, когда приехали на стадион.

Меня удивило, что перпендикулярно полю были поставлены фишки, и там играли дети с ограниченными возможностями. А там поле и так было не супер.

Я подумал, что прямо перед матчами чемпионата Европы могут дети просто играть. Меня это удивило», – рассказал Аршавин.