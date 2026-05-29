Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин сказал, что его удивило перед матчем с Нидерландами на Евро-2008

Аршавин сказал, что его удивило перед матчем с Нидерландами на Евро-2008

Вчера, 18:58
2

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о четвертьфинале Евро-2008 между сборными России и Нидерландов.

«Перед матчем с Нидерландами я особо мысли свои не помню. Помню, что нервничали перед игрой, когда приехали на стадион.

Меня удивило, что перпендикулярно полю были поставлены фишки, и там играли дети с ограниченными возможностями. А там поле и так было не супер.

Я подумал, что прямо перед матчами чемпионата Европы могут дети просто играть. Меня это удивило», – рассказал Аршавин.

  • Россия выиграла у Нидерландов со счетом 3:1.
  • Аршавин провел весь матч и оформил 1+1.
  • В полуфинале Евро россияне уступили Испании и стали бронзовыми призерами.

Еще по теме:
Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами 6
Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ» 2
Венгер поздравил Аршавина с 45-летием: «Великий футболист!» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Нидерланды Аршавин Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Констриктор
1780078262
Мля Бомбардир и охота вам вспоминать древнюю историю ? Есть настоящее.И в нем сборная России в нокауте.
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
9
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
6
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Все новости
Все новости
Раскрыта дальнейшая судьба президента «Урала» Иванова, занимающего пост 23 года
15:46
Стало известно отношение Сафонова к тому, что его называют Мотей
15:31
Прощальная речь Слота после ухода из «Ливерпуля»
14:52
Игрок «Спартака» провел суперфинал с «Краснодаром» на обезболах
14:09
2
«Находимся в переговорах»: «Акрон» приближается к назначению тренера-легионера
14:02
1
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей
13:50
ФотоОпределен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне
13:21
4
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
9
Канчельскис напутствовал Сафонова на финал ЛЧ
12:58
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Статистика гласит, что Сафонов сегодня станет 2-кратным победителем ЛЧ
12:45
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
6
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Известен клуб, который ближе всех к подписанию Гвардиола
11:44
10 величайших игроков в истории ЧМ по версии The Independent
11:31
3
Досье на новичка «Зенита» Аугусто
11:11
11
ВидеоЯмаль не смог правильно произнести свою фамилию
11:01
ВидеоИгроки сборной России отказались носить медали за поражение от Египта
10:55
15
Мостовой определил условие, чтобы Сафонов стал игроком века в России
10:48
Перес ответил на вопрос о назначении Моуринью в «Реал»
10:42
Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями
10:33
13
Аршавин – о попадании 78-летнего Адвоката на ЧМ-2026: «В очередной раз перехитрил жизнь и отложил пенсию»
10:15
2
Два лучших трансфера сезона РПЛ по версии Генича
09:56
8
Экс-вратарь «ПСЖ» выделил ключевое качество Сафонова
09:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 