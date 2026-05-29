Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ

Вчера, 17:01
1

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин дал понять, что ему не удалось спасти команду от вылета из РПЛ в связи с уходом нападающего Сауля Гуарирапы.

– Вы вспомнили об отъезде Гуарирапы, после которого клуб остался без опытных центральных нападающих.

– Да. Тяжело спастись, когда нападающие забивают три гола, один из которых с пенальти. Уход Гуарирапы после окончания летнего трансферного окна стал для меня неожиданностью.

Мы сумели подписать Владимира Ильина, но и он из-за травм, как я уже сказал, провел не так много матчей.

– Почему вы не настояли на том, чтобы Гуарирапа остался в «Сочи»?

Я настаивал, делал все что мог. Но у клуба к Гуарирапе были старые обещания, Сауль хотел уйти. Клуб из ОАЭ делал несколько предложений. Когда предложение даже за аренду стало слишком привлекательным для «Сочи», клуб решил отпустить Гуарирапу. Нам стало нечем крыть это предложение.

Плюс Сауль очень сложный парень, у него в клубе было несколько непростых моментов. В том числе отсюда и родились обещания клуба ему и его агентам.

– В середине сезона клуб из ОАЭ отказался от Гуарирапы. Почему он уехал в аренду в Китай, а не вернулся в «Сочи»?

– Фактически у нас не было возможности его взять. У команды есть 21 заявочное место, сверх этого можно заявить игроков не старше 2004 года рождения, а также воспитанников академии.

В «Сочи» воспитанников нет – сейчас академия строится в прямом смысле, это большая стройка. Было несколько молодых: Федоров, Александр Дегтев, Мелешин.

Когда есть вторая команда, часть игроков заявлена за нее. Так было и в «Сочи»: Зиньковский, Макарчук, Солдатенков были заявлены за «Сочи-2».

Зимой клуб решил закрыть вторую команду, поэтому нам пришлось трудоустраивать игроков, которые не попали в заявку основы.

Весь январь клуб разбирался, как куда-то пристроить пять-шесть игроков – и в этот момент китайцы вышли с предложением по Гуарирапе. Выбора здесь не было – у нас отсутствовали свободные места в заявке.

– Почему «Сочи-2» закрыли?

– Решили, что экономически так будет целесообразнее.

  • Осинькин возглавляет сочинцев с сентября прошлого года.
  • Команда финишировала последней в РПЛ и напрямую вылетела в PARI Первую лигу.
  • За весь чемпионат они забили 29 голов.

Источник: Спортс’’
sochi-2013
1780079799
Никому не нужен такой клуб. Стадион х/з где, игроки х/з кто, когда в городе появится футбол, тоже х/з. На Метревели Жемчужина биток практически всегда собирала.
Ответить
