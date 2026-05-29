«Спартак» поздравил Титова с 50-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения Егора Титова. Бывшему капитану московского клуба сегодня исполнилось 50 лет.

«Сегодня исполняется 50 лет легендарному полузащитнику красно-белых.

Титов – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака». Он три раза становился серебряным и дважды – бронзовым призером чемпионата страны. Дважды побеждал в Кубке России. А в 1998 и 2000 годах признавался лучшим футболистом страны.

С 1995 по 2008 год воспитанник красно-белых провел за родную команду 442 матча. Это второй показатель за всю историю «Спартака»: больше сыграл только Федор Черенков. 77 матчей Титова в еврокубках – действующий рекорд нашего клуба. На счету кумира миллионов спартаковских болельщиков 106 забитых мячей и почти сто голевых передач в красно-белой форме.

С 2016 по 2017 год Титов входил в тренерский штаб «Спартака» и был ассистентом Дмитрия Аленичева.

Поздравляем Егора Ильича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, благополучия и радостных эмоций от новых побед родной команды!» – написала пресс-служба красно-белых.