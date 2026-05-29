«Спартак» поздравил Титова с 50-летием

29 мая, 12:27
8

«Спартак» поздравил с днем рождения Егора Титова. Бывшему капитану московского клуба сегодня исполнилось 50 лет.

«Сегодня исполняется 50 лет легендарному полузащитнику красно-белых.

Титов – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака». Он три раза становился серебряным и дважды – бронзовым призером чемпионата страны. Дважды побеждал в Кубке России. А в 1998 и 2000 годах признавался лучшим футболистом страны.

С 1995 по 2008 год воспитанник красно-белых провел за родную команду 442 матча. Это второй показатель за всю историю «Спартака»: больше сыграл только Федор Черенков. 77 матчей Титова в еврокубках – действующий рекорд нашего клуба. На счету кумира миллионов спартаковских болельщиков 106 забитых мячей и почти сто голевых передач в красно-белой форме.

С 2016 по 2017 год Титов входил в тренерский штаб «Спартака» и был ассистентом Дмитрия Аленичева.

Поздравляем Егора Ильича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, благополучия и радостных эмоций от новых побед родной команды!» – написала пресс-служба красно-белых.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (8)
Max-Min-vkontakte
1780048275
Присоединяюсь к поздравлениям!💥
Цугундeр
1780048467
Титов это вечность. Поздравления.
...уефан
1780050231
...Полтинник - красиво! Здоровья, Егор! Успехов во всём! Долголетия гор!...
Бумбраш
1780050330
С днём рождения Егор Ильич!!!
Литейный 4 (returned)
1780053712
Егоркин девиз: "Можно потерять все, кроме чести и коробочки с бромантаном"! Гыгыгы
zigbert
1780055398
С юбилеем Егор! Всех благ и здоровья!
Айболид
1780064893
С юбелеем Егор ! Уважуха !
Все новости
