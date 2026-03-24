Аршавин назвал лучшего ассистента в РПЛ: «Любая передача – хоть в стиле Пирло, хоть плассер»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин определил лучшего ассистента в РПЛ. По его мнению, это Дмитрий Лоськов.

– Лучший ассистент в РПЛ, кроме Аршавина, которого вы видели?

– Лоськов.

– Почему?

– Любая передача любой тонкости, дальности, кручености, великолепные штрафные подачи.

– Сильнее Егора Титова?

– От Титова можете представить передачу на 30 метров за спину? Наверное, нет. Я вспоминаю, как мяч прыгает, а Лоськов спиной к чужим воротам у своей штрафной. Он принимает чуть назад – и как дает туда. А Сычев уже бежит, обгоняет. Любая передача – хоть в стиле Пирло, хоть плассер; настолько он понимал, как ударить по мячу.

– Какое место у Сперцяна в истории?

– Думаю, топ-5 – топ-10.