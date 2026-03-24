Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
Аршавин назвал лучшего ассистента в РПЛ: «Любая передача – хоть в стиле Пирло, хоть плассер»

24 марта, 05:33
2

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин определил лучшего ассистента в РПЛ. По его мнению, это Дмитрий Лоськов.

– Лучший ассистент в РПЛ, кроме Аршавина, которого вы видели?

– Лоськов.

– Почему?

– Любая передача любой тонкости, дальности, кручености, великолепные штрафные подачи.

– Сильнее Егора Титова?

– От Титова можете представить передачу на 30 метров за спину? Наверное, нет. Я вспоминаю, как мяч прыгает, а Лоськов спиной к чужим воротам у своей штрафной. Он принимает чуть назад – и как дает туда. А Сычев уже бежит, обгоняет. Любая передача – хоть в стиле Пирло, хоть плассер; настолько он понимал, как ударить по мячу.

– Какое место у Сперцяна в истории?

– Думаю, топ-5 – топ-10.

  • Лоськов провел 589 матчей во всех официальных турнирах на клубном уровне.
  • На его счету 155 результативных передач в чемпионатах России.
  • Четыре раза становился лучшим ассистентом сезона в РПЛ (2002-2004, 2006).

Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Краснодар Аршавин Андрей Сперцян Эдуард Титов Егор Лоськов Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1774329056
На первом месте Зырянов.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774330960
Бромонтанщика журналюга зачем то вспомнил? Гыгыгы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 