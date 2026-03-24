Аршавин назвал лучшего ассистента в РПЛ: «Любая передача – хоть в стиле Пирло, хоть плассер»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин определил лучшего ассистента в РПЛ. По его мнению, это Дмитрий Лоськов.
– Лучший ассистент в РПЛ, кроме Аршавина, которого вы видели?
– Лоськов.
– Почему?
– Любая передача любой тонкости, дальности, кручености, великолепные штрафные подачи.
– Сильнее Егора Титова?
– От Титова можете представить передачу на 30 метров за спину? Наверное, нет. Я вспоминаю, как мяч прыгает, а Лоськов спиной к чужим воротам у своей штрафной. Он принимает чуть назад – и как дает туда. А Сычев уже бежит, обгоняет. Любая передача – хоть в стиле Пирло, хоть плассер; настолько он понимал, как ударить по мячу.
– Какое место у Сперцяна в истории?
– Думаю, топ-5 – топ-10.
- Лоськов провел 589 матчей во всех официальных турнирах на клубном уровне.
- На его счету 155 результативных передач в чемпионатах России.
- Четыре раза становился лучшим ассистентом сезона в РПЛ (2002-2004, 2006).
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»