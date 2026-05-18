Червиченко заподозрил спартаковских легионеров в разгильдяйстве

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью «Спартака» с «Динамо Мх» (0:0) в 30-м туре РПЛ.

«Был уверен, что «Спартак» выиграет в Махачкале. Жаль, что не смогли забить. У них бывает три феерических матча и один какой-то тухлый. К сожалению, такой матч и получился в Махачкале. Хотелось бы, чтобы такого не было в финале Кубка России. Чтобы там «Спартак» показал содержательную игру.

Может, все иностранцы уже видят себя в отпуске», – сказал Червиченко.