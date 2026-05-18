Семак сравнил достижения «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что питерцы стали самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.

– После 11-го трофея «Зенита» в РПЛ вопрос о лучшем клубе в истории российского футбола закрыт?

– И «Зенит», и «Спартак» добились выдающихся достижений в чемпионатах России, а «Спартак» – и в чемпионатах СССР. Можно добавить и другие клубы, которые являются грандами футбола. А все эти споры, кто лучше… «Зенит» любят во многих городах, регионах России. Для них мы и играем.