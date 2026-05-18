Семак сравнил достижения «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что питерцы стали самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.
– После 11-го трофея «Зенита» в РПЛ вопрос о лучшем клубе в истории российского футбола закрыт?
– И «Зенит», и «Спартак» добились выдающихся достижений в чемпионатах России, а «Спартак» – и в чемпионатах СССР. Можно добавить и другие клубы, которые являются грандами футбола. А все эти споры, кто лучше… «Зенит» любят во многих городах, регионах России. Для них мы и играем.
- 17 мая «Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России после гостевой победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре РПЛ.
- На счету «Спартака» 10 чемпионских титулов.
- В чемпионатах СССР красно-белые побеждали 12 раз, петербуржцы – 1.
