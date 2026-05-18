Бронзовый призер Евро-2008 Иванов рассказал, чем займется после игровой карьеры

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что попробует стать тренером.
– Есть понимание, что будете делать после завершения карьеры? В каком направлении хотели бы развиваться?
– Пойду учиться, буду пытаться втянуться в тренерскую деятельность.
– Чем именно вас привлекает тренерство?
– Мне нравится. Это как игра в шахматы.
- Всего за игровую карьеру Олег Иванов провeл 588 игры во всех турнирах.
- За «Рубин» у игрока 94 матча, три гола и четыре голевые передачи!
- Иванов – бронзовый призер Евро-2008, но на поле на турнире не выходил.
