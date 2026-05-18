Бронзовый призер Евро-2008 Иванов рассказал, чем займется после игровой карьеры

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что попробует стать тренером.

– Есть понимание, что будете делать после завершения карьеры? В каком направлении хотели бы развиваться?

– Пойду учиться, буду пытаться втянуться в тренерскую деятельность.

– Чем именно вас привлекает тренерство?

– Мне нравится. Это как игра в шахматы.