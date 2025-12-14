Олег Иванов выделил ключевого игрока «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов определил ключевого футболиста «Спартака».

«Спартак» пока разочаровывает. Связываю это с тем, что не в оптимальных кондициях Барко. А от него команда зависит больше, чем от Жедсона или Маркиньоса. Когда аргентинец в порядке, ведет игру – тогда и у «Спартака» все получается.

К сожалению, нынешний Барко и прошлогодний – небо и земля. Почему? Во-первых, соперники уже детально к нему готовятся, плотнее опекают – и на поле, конечно, стало сложнее. Во-вторых, вспыхнули разговоры, что игрок близок к возвращению в Южную Америку, на него претендуют несколько клубов... Это отвлекает», – написал Иванов.