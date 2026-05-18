Игрок «Ростова» одним словом описал пенальти «Зенита»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович оценил работу Сергея Карасева в матче с «Зенитом». Он назвал пенальти в пользу петербуржцев «странным».

Карасев с помощью ВАР поставил пенальти в ворота ростовчан в первом тайме. Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро в штрафной площади сине-бело-голубых.

Во втором тайме красную карточку получил защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

– У вас есть вопросы по судейству?

– У меня вопросы могут быть, но не хочу лезть – это не в моей компетенции. А что мне говорить?

– Вы же хотите, чтобы вас правильно и хорошо судили?

– Я хочу, чтобы нас правильно судили, но мне надо говорить, например, такому арбитру, как Сергей Карасев, который уже не первый год в футболе… Что мне сейчас говорить насчет его судейства?

– По какому моменту есть претензии, вопросы?

– У меня есть вопросы по пенальти, когда Рустам (Ятимов) переводит мяч на угловой. Заведомо до момента, когда Миронов рукой попал. Для меня это странный пенальти. Одно дело, когда он туда отдает передачу и есть шанс, что Педро замкнет штангу и забьет гол. Но этого момента даже в помине нет. Для меня это странно, это раз.

Потом опять же – когда Чистякова удаляют: можно на стоп‑кадре говорить, что это чистейшая красная, но в динамике тот же Вахания мог успеть накрыть этот момент, и ничего бы не было. Он получает красную, следующий матч нового сезона пропускает. Для меня это странно. Опять же есть какие‑то маленькие моменты, не хочется это все сейчас мусолить.