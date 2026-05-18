Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Ростова» одним словом описал пенальти «Зенита»

18 мая, 16:46
37

Защитник «Ростова» Андрей Лангович оценил работу Сергея Карасева в матче с «Зенитом». Он назвал пенальти в пользу петербуржцев «странным».

  • Карасев с помощью ВАР поставил пенальти в ворота ростовчан в первом тайме. Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро в штрафной площади сине-бело-голубых.
  • Во втором тайме красную карточку получил защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

– У вас есть вопросы по судейству?

– У меня вопросы могут быть, но не хочу лезть – это не в моей компетенции. А что мне говорить?

– Вы же хотите, чтобы вас правильно и хорошо судили?

– Я хочу, чтобы нас правильно судили, но мне надо говорить, например, такому арбитру, как Сергей Карасев, который уже не первый год в футболе… Что мне сейчас говорить насчет его судейства?

– По какому моменту есть претензии, вопросы?

– У меня есть вопросы по пенальти, когда Рустам (Ятимов) переводит мяч на угловой. Заведомо до момента, когда Миронов рукой попал. Для меня это странный пенальти. Одно дело, когда он туда отдает передачу и есть шанс, что Педро замкнет штангу и забьет гол. Но этого момента даже в помине нет. Для меня это странно, это раз.

Потом опять же – когда Чистякова удаляют: можно на стоп‑кадре говорить, что это чистейшая красная, но в динамике тот же Вахания мог успеть накрыть этот момент, и ничего бы не было. Он получает красную, следующий матч нового сезона пропускает. Для меня это странно. Опять же есть какие‑то маленькие моменты, не хочется это все сейчас мусолить.

Еще по теме:
Бубнов – о «Зените»: «Забили чемпионский мяч с левого пенальти» 49
Быстров: «Ростов» вышел максимально заряженный, чтобы себе забить гол» 11
Кордоба рассмеялся, посмотрев пенальти «Зенита» в ворота «Ростова» 59
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Лангович Андрей
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1779112179
Нытик.
Ответить
Айболид
1779112247
Ну да ,ежели Педро не при делах ,его и придушить можно в штрафной абсолютно безнаказанно .
Ответить
Дубина
1779112278
Баклажанам в юбилей ставили все! У них свои порядки и законы в газпром-лиге!! ЗПРФ... табор
Ответить
Дубина
1779112323
Даже линии оффсайдные перечерчивали как им нужно(((( цыгани
Ответить
JIEGEHDA
1779112566
Короче говоря если мяч выбили и он летит в воздухе , можно сопернику ноги отбить или в морду дать . Ведь ничего опасного он с мячом пока что не сделает . . В его словах кроется тупость . Но хрякам не понять .
Ответить
Semenycch
1779112645
Провокаторы из московских СМИ, нужно взять комментарий у Педро и других игроков Зенита по тому моменту! Так будет справедливо!
Ответить
Император Бомжей
1779113556
Ну а че, если мяч вышел от ворот можно и ножом пырнуть, че такого то? Надо быть сказочным идиотом что б дать в башку игроку соперника, если мяч вышел, просто игрок Ростова идиота кусок! Он купленый по ходу был!
Ответить
magistr333
1779114417
позорная лига.позорный футбол.ну и позорный чемпион
Ответить
ziborock
1779117050
Вся страна видит как судьи работают на Зенит! Уверен, что пройдет время и половины (как минимум) чемпионских медалей Зенит лишат!!!
Ответить
Айболид
1779126019
А где тут ОДНО(!) слово ?
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
7
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование бронзовых медалей
18:53
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
1
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
9
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
8
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 