Сперцяном заинтересовался клуб Лиги 1

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян входит в шорт-лист «Марселя».
Клуб готовит масштабную перестройку и активно работает над несколькими вариантами для летнего трансферного окна, чтобы собрать крепкий состав.
В этом сезоне «Марсель» занял 5-е место в чемпионате Франции и пробился в общий этап Лиги Европы.
- 25‑летний Сперцян сыграл в 41 матче за «Краснодар» в этом сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: страница Arménie Football в соцсети X