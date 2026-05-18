Сперцяном заинтересовался клуб Лиги 1

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян входит в шорт-лист «Марселя».

Клуб готовит масштабную перестройку и активно работает над несколькими вариантами для летнего трансферного окна, чтобы собрать крепкий состав.

В этом сезоне «Марсель» занял 5-е место в чемпионате Франции и пробился в общий этап Лиги Европы.