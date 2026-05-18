Сперцяном заинтересовался клуб Лиги 1

18 мая, 11:42
6

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян входит в шорт-лист «Марселя».

Клуб готовит масштабную перестройку и активно работает над несколькими вариантами для летнего трансферного окна, чтобы собрать крепкий состав.

В этом сезоне «Марсель» занял 5-е место в чемпионате Франции и пробился в общий этап Лиги Европы.

  • 25‑летний Сперцян сыграл в 41 матче за «Краснодар» в этом сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.

Источник: страница Arménie Football в соцсети X
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Марсель Сперцян Эдуард
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Цугундeр
1779093945
Во. Это тема для ушастого Бер- Серкиряна.)
Император Бомжей
1779094080
Отличный вариант, если это правда, надо переходить!
Semenycch
1779095800
Армения вскоре вылетит ЕАЭС и ОДКБ и тем самым армяне станут не попадать в лимит!
BarStep
1779099225
Только вместе с Кордобой Без него - нуль без палочки Гы (подскажите Марселю)
Garrincha58
1779099331
Третий сезон кто им только не интересовался, но если это так Сперцян бы встретился с Сафоновым на дерби Франции! Кстати в одном матче Марсель выиграл у парижан
Интерес
1779109357
Совсем смешной вариант перехода будет! Но практически "родственный".
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
7
