Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на победу петербургского клуба в РПЛ.

«Это важно для клуба, игроков, которые стали чемпионами впервые, тренеров. Это было важно после прошлого года, когда «Зенит» остался без титула. Дисциплиной и балансом «Зенит» оказался лучше своих конкурентов. «Голодные» футболисты отдают больше эмоций. Без вливания новых игроков нельзя поддерживать командный тонус. Тяжело всегда поддерживать свой уровень. А после падения с вершины взойти туда втройне тяжелее.

В «Зените» есть перспективные ребята. В академии я видел более ярких игроков, чем Кондаков и Шилов, надеялся, что они смогут закрепиться в «Зените», но этого не произошло. Ребята 2008 года есть: Елисей Сыров, [Богдан] Левандовский (как не заиграть с такой фамилией), также 2009‑го. Примеры Кондакова и Шилова должны их мотивировать», – сказал Аршавин.