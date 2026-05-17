Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство

Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство

17 мая, 22:50
8

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на победу петербургского клуба в РПЛ.

«Это важно для клуба, игроков, которые стали чемпионами впервые, тренеров. Это было важно после прошлого года, когда «Зенит» остался без титула. Дисциплиной и балансом «Зенит» оказался лучше своих конкурентов. «Голодные» футболисты отдают больше эмоций. Без вливания новых игроков нельзя поддерживать командный тонус. Тяжело всегда поддерживать свой уровень. А после падения с вершины взойти туда втройне тяжелее.

В «Зените» есть перспективные ребята. В академии я видел более ярких игроков, чем Кондаков и Шилов, надеялся, что они смогут закрепиться в «Зените», но этого не произошло. Ребята 2008 года есть: Елисей Сыров, [Богдан] Левандовский (как не заиграть с такой фамилией), также 2009‑го. Примеры Кондакова и Шилова должны их мотивировать», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Еще по теме:
Опубликовано фото Мостового в форме «Локомотива» 5
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера 3
«Зенит» принял окончательное решение по Головину 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1779048204
Ну , что же , я здесь полностью согласен с Андреем . Интересно будет послушать его после ЧМ-26 , когда в Питер из южноамерикосов никто не поедет .
Ответить
Вжыхъ
1779050369
Хоть столетие можно отметить, а то опять переносить было бы уже странно, нет?
Ответить
Snek
1779052894
Чего тут объяснять, продлевать юбилей на три года - это уже Миллера могут наверху посчитать совсем *банутым.
Ответить
k611
1779067937
Чтобы юбилей не переносить
Ответить
Главные новости
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
5
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
6
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
4
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
2
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Все новости
Все новости
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
1
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
1
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
9
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
2
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
2
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
2
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
3
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
25
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
16
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
3
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
43
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
10
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
3
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+