  • Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»

Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»

17 мая, 22:10
18

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал победу клуба в РПЛ.

– Есть ощущение исторического момента?

– Я знал, что если мы выиграем сегодня чемпионство, то установим рекорд. Я поздравляю наших руководителей, весь Петербург. Столица российского футбола возвращается в Санкт‑Петербург.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин
Комментарии (18)
ziborock
Еще один умалишенный! Допинг жрали как шоколадки, видимо переел! Что за столица такая с одной командой?!)))
Plyash
Обкурился , Зырянов , когда это футбольная столица была в Питере ? Вы по культурности речи "специалисты" .
СильныйМозг
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех болельщиков спартака, с победой Зенита. Вас, сегодня бомбит...привыкайте! Забыл, уже привыкли.))))
Gwynbleidd
Уж лучше бы промолчал и не позорился...
Бриг
Петербург был рожден стать столицей России. И остается, несмотря на происки узурпаторов.
Бумбраш
Как может столица возвращаться? А куда она уходила? К кому и зачем? Занимая более высокие должности,многие люди не обременяют себя интеллектуальными развитием
Прокс
У Москва швеи как всегда Пердак подгорает,особенно у антинародного клубочка!;!
Номэд
Разве что сбгт столица с петушиным князем в первых рядах. Гыгы
ESC-Russia-google
Столица российского футбола была и будет всегда в Москве! Запомни и запиши это себе в голову раз и навсегда,клоун!
Павелий
Как же их накачивают газом, они просто тупеют. Питер никогда не был футбольной столицей. Я больше 20 лет живу в Питере и вчера вообще никак в городе не было понятно, что Зенит победил в РПЛ кроме того, что зажгли ростральные колонны. Настоящие ленинградцы болеют за простой и ЧЕСТНЫЙ Зенит, а не за ленивых бразильских неучей и Сирожу-тряпку.
