Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал победу клуба в РПЛ.
– Есть ощущение исторического момента?
– Я знал, что если мы выиграем сегодня чемпионство, то установим рекорд. Я поздравляю наших руководителей, весь Петербург. Столица российского футбола возвращается в Санкт‑Петербург.
- «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
- Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
- «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».
Источник: «Матч ТВ»