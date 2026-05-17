Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмоциональная речь Семака после чемпионства «Зенита»

17 мая, 20:30
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу в РПЛ.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

– Насколько это было нервно?

– Это было очень нервно. Я думаю, что быстрый гол нам немножко помешал – ответственность пошла слишком [большая], мы стали упрощать игру. Начали хорошо: столько угловых, забили мяч, и впоследствии уже такая игра была нервная… Думаю, и «Ростов» был очень мотивирован, с первой до последней минуты старался изменить этот матч. Но мы сыграли надежно. Если в первом тайме какие‑то полумоменты возникали у наших ворот, то в втором тайме их практически не было. Сыграли так, как нужно в таком матче. С достоинством справились. Поздравляю город, болельщиков. Вернули чемпионство.

– Чемпионство после годового перерыва, оно особенное для вас?

– Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих (титулов) не глядя отдал ради того, что было здесь.

– Почему, объясните?

– Все, что было в прошлом, осталось уже в прошлом. Мне искренне хотелось, чтобы ребята, которые присоединились к нам, своим трудом заслужили быть чемпионами. Все привыкли к максимальным достижениям, к максимальному результату. И даже один год без трофея – уже немножко грустновато в городе. Сейчас будет повеселее.

Еще по теме:
Футболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок 3
«Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионских титулов в России 6
Итоговая таблица РПЛ-2025/26 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1779039208
Сергей Богданович, очередной раз браво! Выиграть чемпионат с командой которая никак не хотела находить командную игру, это высший пилотаж тренерского искусства!
Ответить
Shtthfckup
1779039254
В Питере никогда не будет весело, сосули, поребрик и *****
Ответить
Kosi4ek
1779043155
Хоть радует Сережа остаётся ещё на один сезон в Зените!!! А там будут бить рекорды по пенальти и липовым удалениям!!!!!
Ответить
MrSmit
1779044103
Очередной раз! ЗПРФ! Позор немытым!
Ответить
Anton1969
1779044376
Всё просто, ЗПРФ!!! Низкий поклон судьям!!!
Ответить
Прокс
1779071655
СраньТак говно свиное!!!!
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
7
Все новости
Все новости
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
8
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
7
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Игроки «Динамо» против возвращения Шварца
09:46
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 