Эмоциональная речь Семака после чемпионства «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу в РПЛ.

«Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.

Команда Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.

«Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

– Насколько это было нервно?

– Это было очень нервно. Я думаю, что быстрый гол нам немножко помешал – ответственность пошла слишком [большая], мы стали упрощать игру. Начали хорошо: столько угловых, забили мяч, и впоследствии уже такая игра была нервная… Думаю, и «Ростов» был очень мотивирован, с первой до последней минуты старался изменить этот матч. Но мы сыграли надежно. Если в первом тайме какие‑то полумоменты возникали у наших ворот, то в втором тайме их практически не было. Сыграли так, как нужно в таком матче. С достоинством справились. Поздравляю город, болельщиков. Вернули чемпионство.

– Чемпионство после годового перерыва, оно особенное для вас?

– Конечно, конечно. Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих (титулов) не глядя отдал ради того, что было здесь.

– Почему, объясните?

– Все, что было в прошлом, осталось уже в прошлом. Мне искренне хотелось, чтобы ребята, которые присоединились к нам, своим трудом заслужили быть чемпионами. Все привыкли к максимальным достижениям, к максимальному результату. И даже один год без трофея – уже немножко грустновато в городе. Сейчас будет повеселее.