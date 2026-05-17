Названы 2 аргумента за возвращение Дзюбы в «Спартак»

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров хочет возвращения Артема Дзюбы в «Спартак».
«Дзюбе надо уходить из «Акрона» в «Спартак».
Во-первых, это ужас, что с самарской командой происходит без него.
Во-вторых, в отсутствие Антона Заболотного «Спартаку» нужен один крупняк в атаку и человек, который знает, что такое победы.
Даже не в основу. Просто в ротацию. Пора исправить ошибку Федуна и вернуть Дзюбу, воспитанника в клуб», – написал Егоров
- У 37-летнего Дзюбы в конце июня истекает контракт с «Акроном».
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
- Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы задней поверхности бедра. Ранее Дзюба заявлял, что планирует вернуться в «Спартак».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова