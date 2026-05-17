Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Балтика» и «Динамо». Игра состоится 17 мая, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Андерсон, Гассама, Бевеев, Мурид, Беликов, Ковалев, Титков, Ласерда, Петров.

Главный тренер: Андрей Талалаев

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Давид Рикардо, Маричаль, Зайдензаль, Фомин, Маринкин, Гомес, Окишор, Нгамале, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!