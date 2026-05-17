В «Балтике» объяснили, почему команда повалилась весной

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о неудачном весеннем отрезке.

– Этот сезон – лучший в твоей карьере, как считаешь, учитывая все события, которые были?

– Ну да. Я, конечно, очень рад, это мой лучший год. В 30 лет я попал в сборную, и мы бились до последнего за медали с командой. Я считаю, мы сделали все, что могли.

– Что не получилось на финише сезона? Твое мнение?

– Думаю, что сказываются травмы – это мое мнение. Выпали ключевые для нашей команды игроки, очевидно, что нам без них тяжело.