В «Балтике» объяснили, почему команда повалилась весной

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о неудачном весеннем отрезке.
– Этот сезон – лучший в твоей карьере, как считаешь, учитывая все события, которые были?
– Ну да. Я, конечно, очень рад, это мой лучший год. В 30 лет я попал в сборную, и мы бились до последнего за медали с командой. Я считаю, мы сделали все, что могли.
– Что не получилось на финише сезона? Твое мнение?
– Думаю, что сказываются травмы – это мое мнение. Выпали ключевые для нашей команды игроки, очевидно, что нам без них тяжело.
- Андрей Талалаев возглавил «Балтику» 6 сентября 2024 года.
- Под его руководством калининградцы вышли из Первой лиги в РПЛ.
- В этом сезоне «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: официальный сайт «Балтики»