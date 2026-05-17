В «Балтике» объяснили, почему команда повалилась весной

17 мая, 16:14
5

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о неудачном весеннем отрезке.

– Этот сезон – лучший в твоей карьере, как считаешь, учитывая все события, которые были?

– Ну да. Я, конечно, очень рад, это мой лучший год. В 30 лет я попал в сборную, и мы бились до последнего за медали с командой. Я считаю, мы сделали все, что могли.

– Что не получилось на финише сезона? Твое мнение?

– Думаю, что сказываются травмы – это мое мнение. Выпали ключевые для нашей команды игроки, очевидно, что нам без них тяжело.

  • Андрей Талалаев возглавил «Балтику» 6 сентября 2024 года.
  • Под его руководством калининградцы вышли из Первой лиги в РПЛ.
  • В этом сезоне «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: официальный сайт «Балтики»
Россия. Премьер-лига Балтика Бевеев Мингиян
Комментарии (5)
rash1959
rash1959
А чего там объяснять. Если все скопом говорили что весной повалятся, значит повалятся. Народную мудрость нельзя игнорировать.
Ответить
АК 68
1779026499
Да не повалилась она, просто вышла на свой прежний уровень, все прекрасно понимают, что Балтика прыгнула выше головы изначально.
Ответить
DVOK68
1779026973
Груз не по силам.Пупок надорвали.Если кратко и образно молвить.
Ответить
Mirak92
1779027553
Саусь и Хиль костяк атаки. Вот и весь ответ. Как и говорил, Спартак убьет сауся.
Ответить
