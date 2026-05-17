Прогноз Мостового на «Ростов» – «Зенит», где решится судьба чемпионства

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит».

«Здесь, скорее всего, мы и увидим чемпиона. Для «Зенита» все понятно: надо выходить и брать свое. Не думаю, что кто-то вообще поймет и поверит, если команда в таком матче проиграет «Ростову». Когда титул рядом, такие возможности упускать нельзя.

«Зенит» прекрасно понимает цену этой игры. Это не тот случай, когда можно выйти спокойно и посмотреть, как пойдет, и потом разбираться. С первых минут нужен чемпионский настрой, давление, агрессия и желание сразу показать, кто сильнее. По классу у петербуржцев преимущество есть, и в таких матчах оно должно проявляться.

«Ростов» себя уже обеспечил, все гарантировал, выше или ниже от этого матча команда уже не станет. Да, дома всегда хочется сыграть нормально, перед своими болельщиками никто просто так матч отдавать не будет. Но мотивация у команд все-таки разная: для одних сезон уже решен, а у других на кону чемпионство.

Думаю, игра может получиться непростой, «Ростов» способен побороться и забить, но в итоге свое «Зенит» должен забирать. По счету вижу что-то вроде 1:2 – без разгрома, но с победой команды, которой этот матч нужен намного сильнее. И голы в этой игре должны быть», – сказал Мостовой.