Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определен главный хайлайт Бонгонда в «Спартаке»

17 мая, 10:07
8

Журналист Артем Локалов высказался о решении «Спартака» не продлевать контракт с Тео Бонгонда.

«Бонгонда уходит из «Спартака».

Чем он запомнится? Сложно сказать сразу. А раз так, значит, это обычный игрок, рядовой. И в таких случаях всегда возникает вопрос, нужны ли «Спартаку» рядовые легионеры? Не слишком ли много таких? Про которых можно сказать: что с ними, что без них – разницы нет. Раз легионер не делает разницу, для чего его покупать?

Мне Бонгонда запомнится в «Спартаке» только тем, что сболтнул, мол, не знает, кто такой Егор Титов, когда легенда клуба посмел его покритиковать. Сказал, в частности, что Тео футболист среднего уровня. Ну, и в чем Титов оказался не прав?

И вот смотришь на толкотню с лимитом на легионеров... А за что борьба-то? Стоящих иностранцев, которые оставили здесь свой след, о которых вспоминают – раз-два и обчелся. Остальным – благодарность «за время, проведенное в клубе», – написал Локалов.

  • «Спартак» купил Бонгонда у «Кадиса» в 2023 году за 7,5 миллиона евро.
  • За три сезона он забил 16 голов и сделал 6 ассистов в 75 матчах.
  • У «Спартака» в сезоне осталось два матча.

Еще по теме:
Мостовой прокомментировал уход Бонгонда из «Спартака» 1
«Спартак» объявил об уходе основного игрока 13
Игрок «Спартака» объявил об уходе из клуба 10
Источник: телеграм-канал Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1779003041
То, что Бонгонда не выходил даже на замены, вопросы к тренеру. Спартак далек от совершенства, в том числе и в атаке. Сказать, что на его позиции играют люди на порядок его сильнее тоже нельзя. Да и то, что он не знает Титова, при всем уважении к последнему, для Бонгонды не трагедия. В общем, лично мне жаль, что Тео уходит.
Ответить
NewLife
1779006377
"Определен главный хайлайт" Во как ! Редакторы знают мало русских слов и используют англицизмы, значение которых тем более не понимают. жирика на вас нет))
Ответить
Plyash
1779007618
А хто такой буде Артём Локалов ? Уж не Губерниев ли вторый , звезда будущая ...
Ответить
andr45
1779014624
Согласен с этим прыщем гугнявым) Куда Бонгонде до голого короля, как ЭНРИКЕ, денежного кудесника ЖЕРСОНА, шалунишки Дурана, уставшего квадратного Джона, ...)
Ответить
mihail200606
1779022421
Зачем ему Титов.. хотя Титов может и прав в отношении Бонгонды этой ... Но затык то в том, что без еврокубуов нормальные легионеры не поедут сюда, поэтому пока смотрим на то что смотрим..
Ответить
rash1959
1779024787
Думаю, что если сейчас спросить любого игрока из любой команды, играющих в еврокубках, мало кто знает кто такой Егор Титов. Во первых Титов из далёкого прошлого, а во вторых из какой такой мировой футбольной топ лиги? Так причём тут Бонгода?
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
6
Все новости
Все новости
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
7
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
8
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
7
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Игроки «Динамо» против возвращения Шварца
09:46
4
Бубнов сказал, какие две топ-лиги Европы подойдут Сперцяну
08:44
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 