Определен главный хайлайт Бонгонда в «Спартаке»

Журналист Артем Локалов высказался о решении «Спартака» не продлевать контракт с Тео Бонгонда.

«Бонгонда уходит из «Спартака».

Чем он запомнится? Сложно сказать сразу. А раз так, значит, это обычный игрок, рядовой. И в таких случаях всегда возникает вопрос, нужны ли «Спартаку» рядовые легионеры? Не слишком ли много таких? Про которых можно сказать: что с ними, что без них – разницы нет. Раз легионер не делает разницу, для чего его покупать?

Мне Бонгонда запомнится в «Спартаке» только тем, что сболтнул, мол, не знает, кто такой Егор Титов, когда легенда клуба посмел его покритиковать. Сказал, в частности, что Тео футболист среднего уровня. Ну, и в чем Титов оказался не прав?

И вот смотришь на толкотню с лимитом на легионеров... А за что борьба-то? Стоящих иностранцев, которые оставили здесь свой след, о которых вспоминают – раз-два и обчелся. Остальным – благодарность «за время, проведенное в клубе», – написал Локалов.