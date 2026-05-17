Комментарий Семака перед решающим матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом».
– Учитывая ваш огромный чемпионский опыт, насколько вы волнуетесь перед сегодняшним потенциально чемпионским матчем?
– Волнуюсь перед каждой игрой, не только чемпионской. Волнение – это нормально. Конечно, мы всегда готовимся конкретно к сопернику. Но сегодняшняя игра стоит особняком, безусловно. Все зависит от нас. Поэтому посмотрим, как мы сегодня сможем справиться с волнением и показать хорошую качественную игру.
– В роли догоняющих вы были весь сезон. Насколько теперь роль лидера в таблице перед решающим туром для вас проста или тяжела?
– И догонять сложно, и наверху находиться непросто. Но думаю, что лучше уж, когда все зависит от тебя, чем ждать, что случится в других матчах. Сейчас весь фокус на наш матч.
– Была ли мысль сегодня Александра Ерохина использовать в стартовом составе?
– Нет, не было.
– Он как джокер вас больше устраивает?
– Да.
- Матч «Ростов» – «Зенит» начнется сегодня в 18:00 мск.
- Петербуржцам достаточно сыграть вничью, чтобы завоевать чемпионство.