Комментарий Семака перед решающим матчем с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

– Учитывая ваш огромный чемпионский опыт, насколько вы волнуетесь перед сегодняшним потенциально чемпионским матчем?

– Волнуюсь перед каждой игрой, не только чемпионской. Волнение – это нормально. Конечно, мы всегда готовимся конкретно к сопернику. Но сегодняшняя игра стоит особняком, безусловно. Все зависит от нас. Поэтому посмотрим, как мы сегодня сможем справиться с волнением и показать хорошую качественную игру.

– В роли догоняющих вы были весь сезон. Насколько теперь роль лидера в таблице перед решающим туром для вас проста или тяжела?

– И догонять сложно, и наверху находиться непросто. Но думаю, что лучше уж, когда все зависит от тебя, чем ждать, что случится в других матчах. Сейчас весь фокус на наш матч.

– Была ли мысль сегодня Александра Ерохина использовать в стартовом составе?

– Нет, не было.

– Он как джокер вас больше устраивает?

– Да.