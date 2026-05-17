«При мне такой херни не было бы»: Смолов – о «Динамо»

17 мая, 12:55
16

Фeдор Смолов, бывший нападающий сборной России, раскритиковал игроков «Динамо» за бурное празднование победы над «Краснодаром».

  • Бело-голубые обыграли «быков» в 29-м туре РПЛ со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.
  • Поражение «Краснодара» позволило «Зениту» выйти в лидеры чемпионата за тур до финиша.
  • Само «Динамо» занимает восьмую строчку и не решает турнирных задач.

«Меня расстроила искренняя, повсеместная радость «Динамо». Вы ведь ни за что не боретесь. Я бы понял, если бы они радовались, так как сами выходили бы на первое место. Меня это чуть-чуть разочаровало, я не ожидал. При мне такой херни бы не было», – заявил Смолов в шоу «СМОЛ ФМ».

Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор
Комментарии (16)
Цугундeр
1779012983
))) Скриньте меня, типа я синерукой падле пишу!) Твоё второе пришествие в Динамо разрушило всю схему. И дело не в побеге Шварца. Гениальная молодёжь смотрела тебе одновременно и в рот , и в ж.пу с мыслями "а что, так можно было?". И это не про игру, тварь, не про игру..
Император 1
1779014948
А что Динамо надо было делать, расстраиваться. Краснодар отнял у них чемпионство и финал кубка, они хотели отомстить
Номэд
1779015076
Динамо любит поднасрать...
Skull_Boy
1779015289
Да уже всем срать на тебя и если бы ни Капелло, то ты сдох уже бы лет 15 тому назад во 2й лиге на пару с Кокориным, который делал вам рекламу только так
momwig_
1779017378
Когда нет турнирной мотивации, можно найти другую. Денежная мотивация - довольно действенная. И если радовались сильно, видимо, размер мотивации был соответствующим. Если радовались как первому месту, значит финансово это было близко к тому, что они заработали бы, выйдя на него. И упрекать кого-то в этом смешно.
алдан2014
1779018620
Федя какой-то недалекий. Краснодар Динамо из кубка выбил,в чемпе прилетела ответка. Все довольно по спортивному
aaaaahhhh
1779020973
это тот Федя который пендаль на ЧМ не забил???
Garrincha58
1779020989
Этот недофутболист хотел чтобы Динамо слило игру. Якобы при нём так и было бы. Ну не идиот ли?
Fju-2
1779023893
Понятное дело, что при Феде не было бы такой радости, странно было бы радоваться поражению.
Vitaga
1779028721
интеллект Феди застыл в 14 лет. ай кью не выше 50.
