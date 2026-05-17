«При мне такой херни не было бы»: Смолов – о «Динамо»

Фeдор Смолов, бывший нападающий сборной России, раскритиковал игроков «Динамо» за бурное празднование победы над «Краснодаром».

Бело-голубые обыграли «быков» в 29-м туре РПЛ со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.

Поражение «Краснодара» позволило «Зениту» выйти в лидеры чемпионата за тур до финиша.

Само «Динамо» занимает восьмую строчку и не решает турнирных задач.

«Меня расстроила искренняя, повсеместная радость «Динамо». Вы ведь ни за что не боретесь. Я бы понял, если бы они радовались, так как сами выходили бы на первое место. Меня это чуть-чуть разочаровало, я не ожидал. При мне такой херни бы не было», – заявил Смолов в шоу «СМОЛ ФМ».