Газинский – перед 30-м туром: «Верим в чудо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о чемпионской гонке РПЛ.
«Верим в чудо. Но на самом деле, если до этого все зависело от «Краснодара», то сейчас от них не зависит ничего. Надо побеждать дома и надеяться, что свою победу одержит «Ростов».
Думаю, у «Ростова» такие шансы есть, вопрос только, насколько они велики. «Ростов» свою задачу на сезон выполнил, а «Зенит» отложил столетие и сейчас вряд ли позволит забрать титул», – сказал Газинский.
- В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.
