Газинский – перед 30-м туром: «Верим в чудо»

17 мая, 11:59
8

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Верим в чудо. Но на самом деле, если до этого все зависело от «Краснодара», то сейчас от них не зависит ничего. Надо побеждать дома и надеяться, что свою победу одержит «Ростов».

Думаю, у «Ростова» такие шансы есть, вопрос только, насколько они велики. «Ростов» свою задачу на сезон выполнил, а «Зенит» отложил столетие и сейчас вряд ли позволит забрать титул», – сказал Газинский.

  • В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (8)
СильныйМозг
1779011652
Чудо, это если Зенит и Краснодар проиграют.)))
Ответить
Номэд
1779012933
Ростов вдует бом.жам. Вот смеху то будет.
Ответить
Ловкий Бубен
1779017457
С нашим "Муриньо" всё возможно
Ответить
andrei-sarap-yandex
1779019999
я верю в помощи продажных судей как в прошлом году за КРАСНОДАР.......
Ответить
FFR
1779020647
Думаю, что не будет чуда, и Зенит и Краснодар выиграют.
Ответить
Fju-2
1779023519
Чудо уже было в прошлом туре, достаточно.
Ответить
VVM1964
1779025578
Не верю, но НАДЕЮСЬ !!!...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
