Газинский – перед 30-м туром: «Верим в чудо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Верим в чудо. Но на самом деле, если до этого все зависело от «Краснодара», то сейчас от них не зависит ничего. Надо побеждать дома и надеяться, что свою победу одержит «Ростов».

Думаю, у «Ростова» такие шансы есть, вопрос только, насколько они велики. «Ростов» свою задачу на сезон выполнил, а «Зенит» отложил столетие и сейчас вряд ли позволит забрать титул», – сказал Газинский.