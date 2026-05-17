Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алонсо прокомментировал назначение в «Челси»

17 мая, 11:39
5

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал назначение.

«Челси» – один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость, становясь главным тренером этого великого клуба. Из разговоров с руководством и спортивным блоком стало ясно, что наши амбиции совпадают. Мы хотим построить команду, способную постоянно бороться на самом высоком уровне и сражаться за трофеи.

В составе много талантов, у клуба огромный потенциал, и для меня будет большой честью возглавить его. Теперь все внимание – на усердную работу, создание правильной культуры и завоевание трофеев», – сказал Хаби Алонсо.

  • Алонсо уволили из «Реала» 12 января, заменив его на Альваро Арбелоа.
  • Под его руководством мадридцы выиграли 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
  • Сейчас временным тренером «Челси» выступает Калум МакФарлейн. Ранее в этом году клуб уволил Энцо Мареску и Лайама Росеньора.

Еще по теме:
«Челси» объявил о назначении нового тренера 1
Подробности назначения Алонсо в «Челси»
«Челси» договорился с новым тренером 1
Источник: официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Алонсо Хаби
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1779010898
Было бы очень странно, если бы твои амбиции не совпадали с амбициями руководства.
Ответить
zigbert
1779014158
Сложно будет вывести Челси в одного из лидеров АПЛ. Алонсо предстоит кропотливая работа.
Ответить
САНЁК17
1779016745
Главное управлять с командой, остальные не проблема, удачи клубу и тренеру
Ответить
FFR
1779017673
АПЛ самая сложная лига , добиться успеха будет очень непросто.
Ответить
Romeo 123
1779023845
Всё возможно, может и получится в челси нет всяких мбопо винисиусов
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
6
Все новости
Все новости
Сeмин прокомментировал чемпионство «Арсенала» в АПЛ
15:53
Футболисты «Арсенала» гуляли до 5 утра после чемпионства
13:50
1
Руни назвал лучшего тренера в истории футбола
13:13
3
Реакция Кахигао на чемпионство «Арсенала»
12:24
2
Сака дал хлесткий ответ хейтерам «Арсенала»
11:41
1
Артета сделал заявление о первом за 22 года чемпионстве «Арсенала»
10:57
В АПЛ появился новый самый молодой чемпион
10:14
Премьер Великобритании отреагировал на чемпионство «Арсенала»
09:33
1
Фанаты «Манчестер Сити» обратились к Гвардиоле
08:54
1
Артета стал автором уникального достижения
08:37
ФотоРеакция «Зенита» на первое за 22 года чемпионство «Арсенала»
08:21
10
Гвардиола сделал заявление о своем будущем в «Манчестер Сити»
01:29
Венгер обратился к «Арсеналу», выигравшему АПЛ впервые за 22 года
01:03
1
Гвардиола прокомментировал чемпионство «Арсенала»
00:27
3
АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Челси» и может вылететь в Чемпионшип
00:10
⚡️ «Арсенал» впервые с 2004 года стал чемпионом Англии
Вчера, 23:25
16
АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» и лишился шансов на титул
Вчера, 23:25
3
Хаби Алонсо попросил «Челси» купить Мбаппе
Вчера, 22:51
2
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
Вчера, 21:09
11
«Челси» заработает на уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити»
Вчера, 18:39
Букмекеры спрогнозировали следующее место работы Гвардиолы
Вчера, 16:29
Гвардиола взбесился из-за утечки информации об уходе из «Сити»
Вчера, 12:14
1
Мареска возглавит «Манчестер Сити» – бывший тренер «Челси» подпишет контракт на 3 года
Вчера, 10:50
3
Известный инсайдер подтвердил уход Гвардиолы из «Сити» в конце сезона
Вчера, 08:16
АПЛ. «Арсенал» с трудом победил вылетевший «Бернли» (1:0) и приблизился к титулу
18 мая
2
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
18 мая
2
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
18 мая
1
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»
18 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 