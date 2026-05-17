Алонсо прокомментировал назначение в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал назначение.

«Челси» – один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость, становясь главным тренером этого великого клуба. Из разговоров с руководством и спортивным блоком стало ясно, что наши амбиции совпадают. Мы хотим построить команду, способную постоянно бороться на самом высоком уровне и сражаться за трофеи.

В составе много талантов, у клуба огромный потенциал, и для меня будет большой честью возглавить его. Теперь все внимание – на усердную работу, создание правильной культуры и завоевание трофеев», – сказал Хаби Алонсо.