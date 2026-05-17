Алонсо прокомментировал назначение в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал назначение.
«Челси» – один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость, становясь главным тренером этого великого клуба. Из разговоров с руководством и спортивным блоком стало ясно, что наши амбиции совпадают. Мы хотим построить команду, способную постоянно бороться на самом высоком уровне и сражаться за трофеи.
В составе много талантов, у клуба огромный потенциал, и для меня будет большой честью возглавить его. Теперь все внимание – на усердную работу, создание правильной культуры и завоевание трофеев», – сказал Хаби Алонсо.
- Алонсо уволили из «Реала» 12 января, заменив его на Альваро Арбелоа.
- Под его руководством мадридцы выиграли 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
- Сейчас временным тренером «Челси» выступает Калум МакФарлейн. Ранее в этом году клуб уволил Энцо Мареску и Лайама Росеньора.
Источник: официальный сайт «Челси»