Карпин выделил незаметного героя «Зенита» в этом сезоне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил роль Александра Ерохина в вероятном чемпионстве «Зенита».
«В «Зените» решают не легионеры, а Александр Соболев? Решает даже не Соболев, а Ерохин. Но этот вопрос не мне. Но мне приятно, что Соболев выиграл конкуренцию у Дурана», – сказал Карпин.
- 36-летний Ерохин в этом сезоне провел за «Зенит» 21 матч, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
- Он выступает за петербуржцев с лета 2017 года.
- «Зенит» завтра может оформить новое чемпионство.
