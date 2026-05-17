В «Локо» высказались о визите скаутов «ПСЖ»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов не отрицает, что на матч клуба приедут скауты «ПСЖ». Им интересен полузащитник Алексей Батраков.
– Были ли официальные контакты с «ПСЖ»?
– Нет.
– Представители «ПСЖ» должны приехать.
– И слава богу, супер будет, если приедут. Давайте дождемся.
– Всех сохранить возможно?
– Почему нет.
– Условного Батракова?
– Ну почему нет? Желание-то есть.
– У вас или у него?
– Вы у меня спрашиваете? У меня огромное желание всех сохранить. А там как будет.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро. Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».
Источник: «Спорт-Экспресс»