В «Локо» высказались о визите скаутов «ПСЖ»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов не отрицает, что на матч клуба приедут скауты «ПСЖ». Им интересен полузащитник Алексей Батраков.

– Были ли официальные контакты с «ПСЖ»?

– Нет.

– Представители «ПСЖ» должны приехать.

– И слава богу, супер будет, если приедут. Давайте дождемся.

– Всех сохранить возможно?

– Почему нет.

– Условного Батракова?

– Ну почему нет? Желание-то есть.

– У вас или у него?

– Вы у меня спрашиваете? У меня огромное желание всех сохранить. А там как будет.