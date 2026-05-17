В «Родине» обозначили задачу на сезон РПЛ

17 мая, 10:54
11

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о задачах на дебютный сезон РПЛ.

– Вам бы хотелось повторить успех «Балтики»? Ориентир ли они для вас?

– Мы точно не ориентируемся на кого‑то конкретно. Конечно, у нас нет мыслей о том, как бы не вылететь. Мы вышли, чтобы делать хорошую работу, делать по максимуму все, что получается, двигаться с командой вперед.

Мы не будем ставить никаких турнирных задач. Ставить задачи быть в призах в год дебюта, имея очень скромный бюджет, было бы странно. Нашей задачей будет достойно выступить для самих себя. Понять, что мы сделали по максимуму, что могли.

  • «Родина» выиграла Первую лигу.
  • Москвичи будут играть в РПЛ на «Арене Химки».
  • Клубом владеет бизнесмен Сергей Ломакин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Родина
Комментарии (11)
evgevg13
evgevg13
В «Родине» обозначили задачу на сезон РПЛ-Мы не будем ставить никаких турнирных задач. Бомба, вы как всегда в ударе...
SLADE2019
SLADE2019
Удачи Родине!
evgen64
evgen64
Отсутствие задач-это то же задача
...уефан
...уефан
...где и кто ваши болельщики?...
Красногвардейчик
1779009340
Интересно будет посмотреть, что за команда
Антрацитовый волхв
1779011576
Ну, надеюсь, что хотя бы 14-ое займут.
нейтральныйкакникто
1779018521
Да уж,ЗАДАЧА!!!!!А кто будет определять , выполнена задача или нет???
алдан2014
алдан2014
Это что б играли спокойно,что ли ..
