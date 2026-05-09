Рабинер прокомментировал выход в РПЛ «Факела» и «Родины»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о вышедших в РПЛ «Факеле» и «Родине».

«Рад быстрому возвращению «Факела», а главное, прекрасного футбольного города Воронежа и его удивительных болельщиков в РПЛ. Хотел бы так же сказать о Екатеринбурге и «Урале» – но увы. Хотя будет второй шанс в виде стыков.

Желаю Роману Асхабадзе не наступать на старые грабли и не менять по три тренера за сезон. У вас есть хороший специалист Олег Василенко – держитесь за него! Потому что бесконечная перетасовка Ташуевых и Пятибратовых – путь в никуда.

«Родину» – с первым появлением в премьер-лиге. Вслед за большим успехом кипрского проекта Сергея Ломакина – «Пафоса», впервые ставшего чемпионом страны и дебютировавшего в общем этапе Лиги чемпионов, – повышение в классе празднует и проект российский.

Как почти всегда у Ломакина – с испанским тренером. «Пафос» побеждал с Хуаном Карлосом Карседо, «Родина» – с Хуаном Диасом. Он выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в роли ассистента Хосе Луиса Мендилибара – ровно как Карседо у Унаи Эмери. Знатоки дивизиона отзываются о работе Диаса с большим уважением. Когда-то он репетировал стандарты с Серхио Рамосом, а теперь увлеченно поднимал «Родину» с колен в РПЛ. И поднял!

Выход в РПЛ «Родины» вызовет дополнительную сложность для журналистов. Как бы команда ни играла, с эпитетами надо будет поаккуратнее.

Еще один частный клуб в РПЛ – это плюс. Сужение географии лиги, еще одна команда из столичного региона и минимум болельщиков – минус. Но никто не виноват Григорию Иванову, что он вдруг решил убрать Мирослава Ромащенко и назначить молодого тренера Василия Березуцкого, которому потребовалось время, чтобы адаптироваться к реалиям лиги, где он прежде не работал. Это его вторая команда как главного тренера после азербайджанского «Сабаха».

Отношусь к Василию с большой человеческой симпатией и очень хочу, чтобы у него получилось. А пока поздравляю тех, кто сегодня вышел. Или вернулся», – написал Рабинер.