Карпин сказал, в чем Месси превосходит Роналду: «Так получилось»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему котирует Лионеля Месси выше, чем Криштиану Роналду.
«Можно сравнивать, кому-то нравится больше [один], кому-то [другой], но хотя бы они сравнимы. Сравниться с Марадоной на тот момент – таких не было. Таких, как Месси...
Его сравнивают с Роналду, все сравнивают. Мое мнение: Роналду – это не Месси. Месси выше, потому что он талантливее. Так получилось.
Отдать должное Роналду, конечно, надо, мы их сравниваем благодаря трудолюбию [Криштиану]. И это заслуживает большего уважения, чем то, что мне дал бог», – сказал Карпин.
- Лионель Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча» (мировой рекорд).
- Он становился чемпионом мира, в отличие от Криштиану Роналду.
- Аргентинец сейчас выступает в МЛС за «Интер Майами», а португалец – за саудовский «Аль-Наср».
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец