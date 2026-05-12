Карпин сказал, в чем Месси превосходит Роналду: «Так получилось»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему котирует Лионеля Месси выше, чем Криштиану Роналду.

«Можно сравнивать, кому-то нравится больше [один], кому-то [другой], но хотя бы они сравнимы. Сравниться с Марадоной на тот момент – таких не было. Таких, как Месси...

Его сравнивают с Роналду, все сравнивают. Мое мнение: Роналду – это не Месси. Месси выше, потому что он талантливее. Так получилось.

Отдать должное Роналду, конечно, надо, мы их сравниваем благодаря трудолюбию [Криштиану]. И это заслуживает большего уважения, чем то, что мне дал бог», – сказал Карпин.