  • Мостовой упрекнул Мусаева: «Чего не научил Боселли, как и куда нужно бить?»

Мостовой упрекнул Мусаева: «Чего не научил Боселли, как и куда нужно бить?»

12 мая, 15:51
23

Александр Мостовой определил виновных в поражении «Краснодара» от «Динамо» в 29-м туре РПЛ.

  • Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
  • Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.

«Все происходит так, как я и говорил ранее: интрига будет до самого конца, и по итогу «Зенит» станет чемпионом. Я это говорил еще осенью, а меня никто не слушал.

Что касается «Краснодара», то они сами виноваты. В матче с «Динамо» они просто обделались, так и запишите.

Чего же Мусаев не научил Боселли, как и куда нужно бить? Он же считается у нас лучшим тренером.

Еще и про заговор судей какой‑то говорит – ну это смешно. «Краснодар» сам упустил свой шанс на чемпионство», – сказал Мостовой.

  • Боселли не реализовал выход один на один на 85-й минуте матча при счeте 1:1.
  • «Краснодар» в феврале выкупил его у «Пари НН» за 650 тысяч евро без учета бонусов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Боселли Хуан Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (23)
рылы
1778590508
так он же нефутбольный человек, согласно царской классификации - как он может чему-то научить?)
Антрацитовый волхв
1778590546
Александр IV дело говорит.
Император 1
1778590594
То, что Мусаев физрук, который держится за счёт судейской помощи не поспоришь
BoevStas1
1778591026
Клоун все знайка!
bashnat013
1778592148
А Шута России спросить забыли!Не тренерского человека!
...уефан
1778592350
...херню городит, нормально Боселли сыграл свой эпизод, просто не повезло ему, повезло Лунёву...
TOMSON
1778592690
Зенит еще не чемпион
Urtíсa
1778595369
Учат бить футболистов как и куда нужно в детско-юношеских школах. А Санька Мостовой даже не знает чем занимаются тренеры профессиональных команд.
zigbert
1778597966
Боселли техничный игрок но в этот момент у него просто не хватило самообладания. Такое бывает и у игроков высокого класса. Слишком уж высока была цена этого матча. А вот скажите почему лучшие игроки мира бьют пенальти не попадая в ворота?
bashnat013
1778601946
Поэтому мостовой ты не когда не будешь тренировать !Мусаев учит куда бежать и как открываться чтоб получить мячь !а бить по мячу учат другие!
