Мостовой упрекнул Мусаева: «Чего не научил Боселли, как и куда нужно бить?»

Александр Мостовой определил виновных в поражении «Краснодара» от «Динамо» в 29-м туре РПЛ.

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.

«Все происходит так, как я и говорил ранее: интрига будет до самого конца, и по итогу «Зенит» станет чемпионом. Я это говорил еще осенью, а меня никто не слушал.

Что касается «Краснодара», то они сами виноваты. В матче с «Динамо» они просто обделались, так и запишите.

Чего же Мусаев не научил Боселли, как и куда нужно бить? Он же считается у нас лучшим тренером.

Еще и про заговор судей какой‑то говорит – ну это смешно. «Краснодар» сам упустил свой шанс на чемпионство», – сказал Мостовой.