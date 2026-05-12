Мостовой упрекнул Мусаева: «Чего не научил Боселли, как и куда нужно бить?»

Александр Мостовой определил виновных в поражении «Краснодара» от «Динамо» в 29-м туре РПЛ.
- Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
- Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.
«Все происходит так, как я и говорил ранее: интрига будет до самого конца, и по итогу «Зенит» станет чемпионом. Я это говорил еще осенью, а меня никто не слушал.
Что касается «Краснодара», то они сами виноваты. В матче с «Динамо» они просто обделались, так и запишите.
Чего же Мусаев не научил Боселли, как и куда нужно бить? Он же считается у нас лучшим тренером.
Еще и про заговор судей какой‑то говорит – ну это смешно. «Краснодар» сам упустил свой шанс на чемпионство», – сказал Мостовой.
- Боселли не реализовал выход один на один на 85-й минуте матча при счeте 1:1.
- «Краснодар» в феврале выкупил его у «Пари НН» за 650 тысяч евро без учета бонусов.
Источник: «РБ Спорт»