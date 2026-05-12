Стало известно, какие соперники достанутся в стыках 13-й и 14-й командам РПЛ

По итогам прошедших матчей 33-го тура Первой лиги «Урал» гарантированно займет в турнире 3-е место, а «Ротор» – 4-е.
Таким образом, в стыковых матчах екатеринбуржцы сыграют против 14-й команды РПЛ, а волгоградцы – против 13-й.
13-е место в Премьер-лиге перед последним туром занимает «Акрон», а 14-е – «Динамо Мх». При этом занять 13-ю позицию еще могут «Крылья Советов» и махачкалинцы, а 14-ю – тольяттинцы и «Пари НН».
- В Первой лиге лидирует «Родина» с 65 очками. Столько же баллов у «Факела». Они уже завоевали места в РПЛ. У «Урала» на счету 61 балл, у «Ротора» – 53, у «КАМАЗа», «Енисея» и «Спартака К» – по 49, у «Шинника» – 47.
- В Первую лигу из РПЛ уже выбыл «Сочи».
