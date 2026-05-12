Павлюченко назвал идеального тренера для «Спартака»: «Футболисты должны бояться»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что московской команде нужен Станислав Черчесов.

– Кто из русских тренеров может сейчас прийти в «Спартак» и действительно дать результат?

– Могло получиться у Черчесова. Просто я знаю Станислава Саламовича, он такой максималист. И все равно футболисты должны бояться тренера.

Мне кажется, Саламович – тот тренер, который... с ним особо не поулыбаешься на тренировках, он такой вот – «работать, работать». Слабинку никому не даст.

Мне кажется, сегодняшнему «Спартаку» нужен именно такой тренер, которого будут бояться. И Станислав Саламович – тренер для высоких задач.