Павлюченко назвал идеального тренера для «Спартака»: «Футболисты должны бояться»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что московской команде нужен Станислав Черчесов.
– Кто из русских тренеров может сейчас прийти в «Спартак» и действительно дать результат?
– Могло получиться у Черчесова. Просто я знаю Станислава Саламовича, он такой максималист. И все равно футболисты должны бояться тренера.
Мне кажется, Саламович – тот тренер, который... с ним особо не поулыбаешься на тренировках, он такой вот – «работать, работать». Слабинку никому не даст.
Мне кажется, сегодняшнему «Спартаку» нужен именно такой тренер, которого будут бояться. И Станислав Саламович – тренер для высоких задач.
- С августа Черчесов работает в «Ахмате».
- «Спартак» сейчас возглавляет испанец Хуан Карлос Карседо.
Источник: «100% Мяса»