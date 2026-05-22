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Павлюченко жалеет о карьерных решениях: «Вот я дурак»

22 мая, 14:57
30

Бывший спартаковец Роман Павлюченко рассказал, что отказывался от предложений из Европы.

«Я два раза отказывался уезжать. Сейчас думаю: «Вот я дурак». Как я мог отказываться? Было страшно, потому что уже была семья, ребeнок. Я переживал из-за переезда, языка. Понимал, что язык будет самой большой проблемой. Было чуть страшновато.

Если сейчас отмотать время, только бы мне сказали: «Ты готов?», я бы собрался и поехал. На тот период я был основным в «Спартаке», хороший контракт», – сказал Роман Павлюченко.

  • В итоге Павлюченко играл в Европе только за «Тоттенхэм».
  • Затем в 2012 году Роман вернулся в Россию – в «Локомотив».
  • Сейчас Павлюченко работает тренером.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (30)
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R_a_i_n
1779451301
Такого напа нам сейчас не хватает.
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Юбиляр
1779452258
Ну что теперь горевать то - всё в прошлом, сложилось, как сложилось и не у тебя одного такие мысли! Гыгыгы...
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TOMSON
1779452415
Хорошо рассуждать, когда сытый сидишь.. Контракт с Спартаком обеспечил безбедную старость и безбедную жизнь потомкам. Уехал бы и неизвестно, как бы оно дальше пошло.
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рылы
1779455387
но ведь съездил же. с бэйлом играл. чё-то даже забивал.
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mihail200606
1779455420
Конечно,дурак...Реднапп говорил еще ,что основная проблема Павлюка это незнание языка, а так мог в топовые клубы перейти..
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zigbert
1779455584
Опыт игры в Европе у тебя был. Что толку,Реднап от тебя был не в восторге.
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Urtíсa
1779458262
Комментарий скрыт модератором
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Hector вернулся
1779697842
Хороший был нап, забивной. Если бы хорактер был в Европе по дольше попылил бы.
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