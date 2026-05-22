Павлюченко жалеет о карьерных решениях: «Вот я дурак»

Бывший спартаковец Роман Павлюченко рассказал, что отказывался от предложений из Европы.

«Я два раза отказывался уезжать. Сейчас думаю: «Вот я дурак». Как я мог отказываться? Было страшно, потому что уже была семья, ребeнок. Я переживал из-за переезда, языка. Понимал, что язык будет самой большой проблемой. Было чуть страшновато.

Если сейчас отмотать время, только бы мне сказали: «Ты готов?», я бы собрался и поехал. На тот период я был основным в «Спартаке», хороший контракт», – сказал Роман Павлюченко.