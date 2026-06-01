Пономарев – о Глушенкове в «Зените»: «Нашел себе легкую жизнь на миллиард рублей»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость о скором продлении контракта между «Зенитом» и Максимом Глушенковым.

Сообщалось, что клуб заплатит игроку 1,26 миллиарда рублей по новому соглашению.

«Зарплата Глушенкова меня не удивляет. Хозяева клуба устанавливают зарплату. И правильно сделали, что дали ему контракт на четыре года. Потому что он ни в какой западной команде играть не сможет – он не такого уровня игрок.

Как Чалов: попробовал в Европе – не оценили, сейчас в Греции или Турции болтается. А Глушенков более сообразительный, он понял, что на Западе ему делать нечего.

Там надо вкалывать, как Хвича в «ПСЖ» – он и 11-метровые зарабатывает, и травмы получает. Сафонов тоже вкалывает.

А Глушенков – свободный художник. Он нашел себе легкую жизнь на миллиард рублей. Нормально. У нас много таких было», – сказал Пономарев.