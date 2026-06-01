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  • Пономарев – о Глушенкове в «Зените»: «Нашел себе легкую жизнь на миллиард рублей»

Пономарев – о Глушенкове в «Зените»: «Нашел себе легкую жизнь на миллиард рублей»

1 июня, 23:51
8

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость о скором продлении контракта между «Зенитом» и Максимом Глушенковым.

Сообщалось, что клуб заплатит игроку 1,26 миллиарда рублей по новому соглашению.

«Зарплата Глушенкова меня не удивляет. Хозяева клуба устанавливают зарплату. И правильно сделали, что дали ему контракт на четыре года. Потому что он ни в какой западной команде играть не сможет – он не такого уровня игрок.

Как Чалов: попробовал в Европе – не оценили, сейчас в Греции или Турции болтается. А Глушенков более сообразительный, он понял, что на Западе ему делать нечего.

Там надо вкалывать, как Хвича в «ПСЖ» – он и 11-метровые зарабатывает, и травмы получает. Сафонов тоже вкалывает.

А Глушенков – свободный художник. Он нашел себе легкую жизнь на миллиард рублей. Нормально. У нас много таких было», – сказал Пономарев.

  • Новый контракт будет рассчитан до лета 2030 года.
  • Зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц.
  • Также он согласовал бонус за лояльность – 20 млн рублей по итогам каждого трансферного окна, если он не покинул «Зенит».
  • Нападающий в петербургском клубе провел два сезона: 60 матчей, 22 гола, 17 ассистов.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Пономарев Владимир
Комментарии (8)
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korrobkow
1780348496
Комментарий скрыт модератором
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TOMSON
1780370818
Не понимаю, почему это звучит как упрек?
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Литейный 4 (returned)
1780371022
У любого футболиста лёгкая и богатая жизнь по сравнению с шахтёром. Гыгыгы
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crf57
1780373368
Слишком молодой и наглый! "Не по сеньке шапка" такая зарплата!!
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zigbert
1780377891
Доля правды в словах Пономарева есть.
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Garrincha58
1780378240
Вот теперь вообще перестанет играть. И так то когда хочет тогда и бегает хотя в Зените никто не бегает пешком бродят ищут друг друга кто позади кто сбоку это тактика такая супер тренера СБС
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Hector вернулся
1780390399
Тут солидарен с дедом.
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