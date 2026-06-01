Газинский отреагировал на критику Мостового в адрес Мусаева

Бывший капитан «Краснодара» Юрий Газинский не согласился с критикой Александра Мостового в адрес главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

По мнению Мостового, Мусаев должен уйти в отставку по собственному желанию.

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).

В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

– Вы понимаете критику Мусаева со стороны экспертов, в частности Мостового?

– Результаты Мусаева говорят сами за себя. Его критикуют не совсем справедливо.

Если человек добивается результата, не вижу никакой разницы, играл он в футбол или нет.