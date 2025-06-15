Газинский подвел итог карьеры: «Практически ничего не выиграл»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский оценил свою карьеру.

«У меня образцовая карьера? Я бы так не сказал бы, потому что я практически ничего не выиграл, кроме чемпионата России.

Но мне нельзя жаловаться, очень рад, что столько много времени провел в одном клубе. Понятно, что хочется всегда завоевать трофеи, но как получилось, так получилось», – сказал Газинский.