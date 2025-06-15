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  • Газинский подвел итог карьеры: «Практически ничего не выиграл»

Газинский подвел итог карьеры: «Практически ничего не выиграл»

Сегодня, 12:13
3

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский оценил свою карьеру.

«У меня образцовая карьера? Я бы так не сказал бы, потому что я практически ничего не выиграл, кроме чемпионата России.

Но мне нельзя жаловаться, очень рад, что столько много времени провел в одном клубе. Понятно, что хочется всегда завоевать трофеи, но как получилось, так получилось», – сказал Газинский.

  • 35-летний Юрий сейчас свободный агент.
  • Именно в этом возрасте полузащитник впервые стал чемпионом России.
  • Газинский – голеадор чемпионата мира-2018 в составе России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий
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Комментарии (3)
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1749981496
"...кроме чемпионата России"? А ты о чём ещё мечтал,ну,кроме больших денег,о Межгалактическом Кубке,победе на ЧМ,или ЧЕ???ПЕрвое,кстати,более реально; сейчас таких турниров-пруд-пруди,и один из них идёт в СШВПС.
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trener7
1749982850
Юра молодец! Защитник что надо. Больше бы таких. Удачи тебе!
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k611
1749984631
Поиграл на профессиональном уровне в РПЛ. Это не каждому дано. Уже можно собой гордиться.
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