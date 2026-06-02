Газинский – о Сперцяне в Европе: «Какой смысл ехать бороться за выживание?»

Бывший полузащитник «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский высказался о возможном переходе хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

– Эдуард Сперцян в недавнем интервью посетовал, что, пока Россия не участвует в еврокубках, он теряет время. Согласитесь с такой формулировкой?

– Конечно. Все большие клубы смотрят только еврокубки, а топ-5 стран – исключительно Лигу чемпионов. Когда не играешь в еврокубках, очень тяжело себя показать. Единственная возможность – сборная. Многое зависит от самого Эдика, его желаний. Немаловажно, договорятся ли клубы, найдут ли компромисс. Есть много нюансов, которые они должны между собой обсудить.

– Стоит ли ждать предложения от большого клуба или нужно соглашаться на любое более-менее приличное?

– Нужно рассматривать варианты с первой тройкой-пятeркой клубов своих стран. Какой смысл ехать бороться за выживание? Только чтобы для галочки показать, что уехал в Европу? Я думаю, он и сам рассчитывает попасть в хороший чемпионат и в серьeзную команду. Финансовая сторона тоже играет большую роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза.

– Остаться в клубе и стать его легендой не вариант?

– Конечно, можно. Свой, воспитанник академии. Его знают, любят, плюс он с руководством в прекрасных отношениях. Почему нет?