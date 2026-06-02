Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газинский – о Сперцяне в Европе: «Какой смысл ехать бороться за выживание?»

Газинский – о Сперцяне в Европе: «Какой смысл ехать бороться за выживание?»

2 июня, 09:18
2

Бывший полузащитник «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский высказался о возможном переходе хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Эдуард Сперцян в недавнем интервью посетовал, что, пока Россия не участвует в еврокубках, он теряет время. Согласитесь с такой формулировкой?

– Конечно. Все большие клубы смотрят только еврокубки, а топ-5 стран – исключительно Лигу чемпионов. Когда не играешь в еврокубках, очень тяжело себя показать. Единственная возможность – сборная. Многое зависит от самого Эдика, его желаний. Немаловажно, договорятся ли клубы, найдут ли компромисс. Есть много нюансов, которые они должны между собой обсудить.

– Стоит ли ждать предложения от большого клуба или нужно соглашаться на любое более-менее приличное?

– Нужно рассматривать варианты с первой тройкой-пятeркой клубов своих стран. Какой смысл ехать бороться за выживание? Только чтобы для галочки показать, что уехал в Европу? Я думаю, он и сам рассчитывает попасть в хороший чемпионат и в серьeзную команду. Финансовая сторона тоже играет большую роль. Не думаю, что Эдик захочет упасть в зарплате в два раза.

– Остаться в клубе и стать его легендой не вариант?

– Конечно, можно. Свой, воспитанник академии. Его знают, любят, плюс он с руководством в прекрасных отношениях. Почему нет?

  • 25‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в этом сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
Нигерийский вингер вернулся в «Краснодар»
Мусаев: «Не ориентируемся на тех, кто желает «Краснодару» чемпионства назло «Зениту» 2
Мусаев ответил на слова Мостового про «нефутбольного человека» 8
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий Сперцян Эдуард
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1780400784
Прям очередь стоит за ним Еще и зп хочет Просто огонь
Ответить
Hector вернулся
1780432438
Потому газинский так и остался посредственно шутболистиком. Надо верить в себя и стремиться к вершине. Отсутствие характера и бабло в рпл не даёт нашим жопоножкам добиваться серьёзных успехов в карьере.
Ответить
Главные новости
«Зенит» уволил тренера, Тюкавин – в Петербурге, Россию заподозрили в допинге на Евро-2008 и другие новости
01:46
Агент оценил шансы на уход Луиса Энрике из «Зенита» после ЧМ-2026
01:10
Аршавина называли в Англии «пидорасом»
00:58
1
Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания
00:15
1
Глава «Локомотива» ответил, получил ли клуб предложение от «ПСЖ» по Батракову
Вчера, 23:27
1
Перес назвал тренера, который возглавит «Реал» в случае его победы на выборах
Вчера, 23:11
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
5
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
6
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Все новости
Все новости
Боксер Бивол оценил планы Дзюбы подраться в ринге
01:25
1
Смородская отреагировала на бедствие в «Локомотиве»
01:17
Зырянов обозначил, какой игрок нужен «Зениту»
Вчера, 22:57
1
Определен лучший игрок России
Вчера, 22:48
5
Новая информация о состоянии попавшего в ДТП Кудряшова
Вчера, 22:29
2
Семин описал Акинфеева двумя словами после продления контракта с ЦСКА
Вчера, 22:02
6
«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом
Вчера, 21:53
8
ВидеоДТП с участием Кудряшова
Вчера, 21:35
3
ВидеоФанаты «ПСЖ» уже знают Батракова
Вчера, 21:12
4
Генич пожаловался, что ему и его семье желают смерти
Вчера, 21:03
2
Ожидания Смородской от Батракова в «ПСЖ»
Вчера, 20:55
Обращение уволенного тренера «Зенита»
Вчера, 20:42
8
Определен клуб, где Осинькин начнет новый сезон
Вчера, 20:36
3
Фото«Следите за новостями»: Тюкавин выехал в Санкт-Петербург
Вчера, 20:27
9
«Краснодар» предложил 200 миллионов рублей за игрока «Сочи»
Вчера, 20:18
8
Фото«Зенит» неожиданно уволил тренера
Вчера, 19:58
12
ФотоИгрок России на ЧМ-2018 находится в состоянии средней тяжести после ДТП
Вчера, 19:51
10
«Спартак» назвал еще двух соперников по летним сборам
Вчера, 19:37
6
Известны топ-клубы АПЛ, которые хотели купить Батракова
Вчера, 19:17
4
Новая информация о продлении контракта Барко со «Спартаком»
Вчера, 18:29
12
Стало известно, почему Умяров не перейдет в «Севилью»
Вчера, 17:54
11
«Зенит» пытается договориться с «Динамо» по Тюкавину
Вчера, 17:49
14
«Зенит» провозгласил себя лучшим клубом Восточной Европы по важному показателю
Вчера, 17:44
17
ВидеоТренировка 53-летнего Талалаева перед новым сезоном РПЛ
Вчера, 16:23
ФотоБывший игрок ЦСКА возглавил киргизский «Дордой»
Вчера, 16:09
5
Реакция «Севильи» на новость об интересе к Умярову
Вчера, 15:55
10
Уволенный тренер «Акрона» пожаловался на состав: «Как конкурировать?»
Вчера, 15:21
Новая информация по Сперцяну в «Аль-Ахли»
Вчера, 15:01
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 