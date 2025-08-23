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Юрий Газинский
Юрий Газинский
Завершил карьеру
20 июля 1989 (37)
#18 | Полузащитник
184 см | 75 кг
Россия
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Публикации
Газинский – о Сперцяне в Европе: «Какой смысл ехать бороться за выживание?»
2 июня
2
Газинский отреагировал на критику Мостового в адрес Мусаева
1 июня
2
Газинский завершил карьеру
2025.08.23 15:15
Газинский подвел итог карьеры: «Практически ничего не выиграл»
2025.06.15 12:13
2
Газинский: «На ЧМ-2018 игроки России доказали, что они не бревна»
2025.06.14 23:09
2
Игрок «Краснодара» перейдет в «Сочи»
2025.06.08 15:40
7
Фото
«Краснодар» расстался со Смоловым и еще двумя экс-игроками сборной России
2025.05.27 14:06
5
Участник ЧМ-2018 в составе сборной России объявил об уходе из «Краснодара»
2025.05.19 12:39
2
Список игроков, которые покинут «Краснодар» летом
2025.05.07 11:45
2
Черников повторил рекорд Газинского в «Краснодаре»
2025.04.06 17:48
Видео
Газинский высказался об эпизоде с нанесением травмы Глебову
2025.02.10 23:00
13
Фото
«Краснодар» отзаявил трех игроков
2024.12.31 15:40
14
«Краснодар-2» вылетел в низший профессиональный дивизион, несмотря на помощь голеадора ЧМ-2018
2024.11.02 22:24
3
Газинского отстранили от тренировок с «Краснодаром»
2024.09.14 18:06
6
Фото
«Краснодар» объявил о возвращении Газинского
2024.07.10 18:50
6
34-летний Газинский определился с новой командой
2024.07.08 17:51
3
«Урал» объявил о расставании с Газинским
2024.06.07 13:34
«Правильно, что наказали»: президент «Урала» – о дисквалификации Газинского
2023.11.15 20:26
КДК наказал Газинского за агрессию в матче с «Крыльями»
2023.11.15 15:07
Газинского пригласили на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Крыльями Советов»
2023.11.13 12:37
2
Ежов прокомментировал стычку с Газинским
2023.11.12 11:44
3
Шалимов объяснил агрессивное поведение Газинского в матче с «Крыльями»
2023.11.12 10:14
1
Газинский больше не сыграет в этом сезоне
2023.04.17 14:45
1
«Я сам офигел»: президент «Урала» Иванов – об украинских санкциях против Газинского
2023.04.17 09:20
Пять российских футболистов попали под украинские санкции
2023.04.15 16:48
7
Газинский рассказал, из-за чего дважды сорвался его переход в «Зенит»
2022.12.28 16:29
1
«Да на фиг это? Зачем вы так делаете?». Газинский рассказал, как обсуждал с Галицким футбол
2022.12.28 14:57
1
«Я чуть с ума не сошел». Газинский вспомнил, как встретился с Зиданом
2022.12.28 13:24
Газинский объяснил, почему сорвался его летний трансфер в ЦСКА и «Сочи»
2022.12.28 12:23
2
Газинский: «Гол саудовцам на ЧМ-2018 невозможно описать. Я не понимал, где нахожусь»
2022.12.28 10:46
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