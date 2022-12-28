Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газинский рассказал, из-за чего дважды сорвался его переход в «Зенит»

    Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, почему не перешел в «Зенит» или «Спартак».

    «Сначала мне агент сказал про интерес «Зенита», затем уже Марсио, который у нас играл, сказал, что он разговаривал с Данни, а тот с Боашем — и что меня хотят подписать. Первый раз меня «Краснодар» не отпустил, а второй, со слов агента, по деньгам не договорились.

    Переговоры со «Спартаком»? Это было во времена Аленичева. Мне тогда агент сказал, что находится в диалоге, но насколько он был продвинутым, я не знаю.

    Я рад, что провeл столько лет в «Краснодаре». Не хватило только что-то выиграть. Потому что девять лет, столько матчей и ни одного титула – больная тема», — сказал Газинский.

    • Летом у игрока истек контракт с «Краснодаром».
    • 33-летний Газинский выступает за «Урал».
    • В сезоне РПЛ у Газинского 12 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Да на фиг это? Зачем вы так делаете?». Газинский рассказал, как обсуждал с Галицким футбол 1
    «Я чуть с ума не сошел». Газинский вспомнил, как встретился с Зиданом
    Газинский объяснил, почему сорвался его летний трансфер в ЦСКА и «Сочи» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3268

      Ziklop 2 минуты назад

      агенты это чаще зло , чем добро!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24893

      bset 4 минуты назад

      Юрий Газинский и тысяча сорвавшихся переходов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11