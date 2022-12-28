Газинский рассказал, из-за чего дважды сорвался его переход в «Зенит»

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, почему не перешел в «Зенит» или «Спартак».

«Сначала мне агент сказал про интерес «Зенита», затем уже Марсио, который у нас играл, сказал, что он разговаривал с Данни, а тот с Боашем — и что меня хотят подписать. Первый раз меня «Краснодар» не отпустил, а второй, со слов агента, по деньгам не договорились.

Переговоры со «Спартаком»? Это было во времена Аленичева. Мне тогда агент сказал, что находится в диалоге, но насколько он был продвинутым, я не знаю.

Я рад, что провeл столько лет в «Краснодаре». Не хватило только что-то выиграть. Потому что девять лет, столько матчей и ни одного титула – больная тема», — сказал Газинский.

Летом у игрока истек контракт с «Краснодаром».

33-летний Газинский выступает за «Урал».

В сезоне РПЛ у Газинского 12 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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