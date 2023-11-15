«Правильно, что наказали»: президент «Урала» – о дисквалификации Газинского

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на решение КДК по своему полузащитнику Юрию Газинскому. Он дисквалифицирован на два матча.

Газинский в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:3) хватал Романа Ежова за лицо.

Юрий получил красную карточку.

Ежов отделался желтой.

«Я считаю, что правильно наказали. За такие поступки надо наказывать. Да, он осознал, извинился. Спасибо КДК, что пожалели парня, потому что не играл. Они приняли его сторону, потому что он извинился перед футболистом, перед нашим клубом. Но за такое надо наказывать.

Нельзя говорить, довольны мы решением или нет. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он играл. Только в двух играх в этом сезоне вышел на замену, потому что был травмирован. Нам его очень не хватало и не хватает. Сразу вышел и получил дисквалификацию на два матча. Это не есть хорошо, но всe справедливо и по делу», – сказал Иванов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?