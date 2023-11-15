КДК наказал Газинского за агрессию в матче с «Крыльями»

КДК РФС вынес наказание полузащитнику «Урала» Юрию Газинскому.

Газинский в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:3) хватал Романа Ежова за лицо.

Юрий получил красную карточку.

Ежов отделался желтой.

«КДК рассмотрел удаление Газинского за агрессивное поведение в матче «Крылья Советов» – «Урал». Футболист принял участие в заседании. Игрок дисквалифицирован на два матча РПЛ», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

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