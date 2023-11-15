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    КДК наказал Газинского за агрессию в матче с «Крыльями»

    КДК РФС вынес наказание полузащитнику «Урала» Юрию Газинскому.

    • Газинский в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:3) хватал Романа Ежова за лицо.
    • Юрий получил красную карточку.
    • Ежов отделался желтой.

    «КДК рассмотрел удаление Газинского за агрессивное поведение в матче «Крылья Советов»«Урал». Футболист принял участие в заседании. Игрок дисквалифицирован на два матча РПЛ», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Р-Спорт»

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    15.11.2023 15:07
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