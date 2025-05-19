Участник ЧМ-2018 в составе сборной России объявил об уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подтвердил, что покинет команду по окончании сезона.
– Правда ли, что этот сезон для вас последний в «Краснодаре»?
– Да.
– А в карьере?
– Не знаю.
– Хочется продолжать играть?
– Посмотрим.
– Желание есть?
– Посмотрим.
– Как можете оценить второй период в «Краснодаре»?
– Сыграем заключительный матч с «Динамо» и буду оценивать. Но я рад, что вернулся в «Краснодар», рад, что я дома. Надеюсь, буду причастен к положительному завершению сезона.
– Если и уходить, то красиво, с золотой медалью чемпиона России?
– Да, все верно.
- 35-летний Газинский провел в этом сезоне 7 матчей за «Краснодар», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Он вернулся в команду из «Урала» летом 2024 года.
- Ранее Газинский выступал за «Краснодар» в 2013–2022 годах.
- Полузащитник провел 21 матч за сборную России, в том числе 4 на ЧМ-2018.
Источник: «Матч ТВ»