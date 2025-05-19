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  • Участник ЧМ-2018 в составе сборной России объявил об уходе из «Краснодара»

Участник ЧМ-2018 в составе сборной России объявил об уходе из «Краснодара»

Сегодня, 12:39
1

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подтвердил, что покинет команду по окончании сезона.

– Правда ли, что этот сезон для вас последний в «Краснодаре»?

– Да.

– А в карьере?

– Не знаю.

– Хочется продолжать играть?

– Посмотрим.

– Желание есть?

– Посмотрим.

– Как можете оценить второй период в «Краснодаре»?

– Сыграем заключительный матч с «Динамо» и буду оценивать. Но я рад, что вернулся в «Краснодар», рад, что я дома. Надеюсь, буду причастен к положительному завершению сезона.

– Если и уходить, то красиво, с золотой медалью чемпиона России?

– Да, все верно.

  • 35-летний Газинский провел в этом сезоне 7 матчей за «Краснодар», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Он вернулся в команду из «Урала» летом 2024 года.
  • Ранее Газинский выступал за «Краснодар» в 2013–2022 годах.
  • Полузащитник провел 21 матч за сборную России, в том числе 4 на ЧМ-2018.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий
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Комментарии (1)
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1747650333
Все уже и забыли,что он там...а он помнит!
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