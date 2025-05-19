Участник ЧМ-2018 в составе сборной России объявил об уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подтвердил, что покинет команду по окончании сезона.

– Правда ли, что этот сезон для вас последний в «Краснодаре»?

– Да.

– А в карьере?

– Не знаю.

– Хочется продолжать играть?

– Посмотрим.

– Желание есть?

– Посмотрим.

– Как можете оценить второй период в «Краснодаре»?

– Сыграем заключительный матч с «Динамо» и буду оценивать. Но я рад, что вернулся в «Краснодар», рад, что я дома. Надеюсь, буду причастен к положительному завершению сезона.

– Если и уходить, то красиво, с золотой медалью чемпиона России?

– Да, все верно.